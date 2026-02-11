Los embalses acumulan récord de agua para la época en más de una década

La presa de Puentes Viejas, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 43.351 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 77,3% de su capacidad. Es el punto más alto en el que se han encontrado los embalses en esta semana del año desde 2014, año en el que para llegaron hasta el 78,6%, con 44.090 hm3. Así lo reflejan los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press, que recogen las cifras de la reserva hídrica de los últimos 28 años.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, indicó este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se han recogido más de 10.000 hm3 de agua embalsada en dos semanas entre los 5.600 hectómetros cúbicos entre el 2 y el 9 de febrero pasados, que se se suman a los 4.500 hectómetros cúbicos de la semana anterior. "Se ha superado el récord semanal de agua embalsada en los últimos 30 años", ha destacado.

Además, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha señalado este miércoles que en el conjunto de la España peninsular aproximadamente 200 litros por metro cuadrado (l/m2) entre el 1 de enero y el 9 de febrero. "El promedio normal para ese periodo es de 80 litros por metro cuadrado. Dicho de otro modo, prácticamente ha llovido dos veces y media más de lo normal", ha destacado el experto.

Asimismo, ha añadido que en los nueve primeros días de este mes ya ha llovido un 50% más de lo normal para el mes completo de febrero, con precipitaciones que van a continuar en los próximos días, especialmente el viernes, cuando serán generalizadas.

LOS EMBALSES CRECEN 21 PUNTOS POR EL TREN DE BORRASCAS

En concreto, la reserva hídrica española ha sumado entre el 2 y el 9 de febrero un total de 5.600 hm3, lo que supone una cifra récord en España en más de 30 años. En total, han subido 10,1 puntos en una sola semana, según datos de Transición Ecológica. Es decir, en siete días ha llovido el equivalente al 10,1% de la capacidad total de los embalses.

En total, la reserva hídrica ha ganado 21 puntos desde el inicio del tren de borrascas: a fecha del 30 de diciembre de 2025, la reserva hídrica estaba al 56,3%. Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península.

En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta con 302 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 80,1% y la mediterránea, al 68,4%. Todas las cuencas menos el Segura están por encima del 50% de su capacidad. De hecho, hay cuatro que superan el 90%: Tinto, Odiel y Piedras (95,2%), Galicia Costa (94,9%), las Cuencas internas de Cataluña (92,2%) y Cuencas internas del País Vasco (90,5%).

Por encima del 80% están el Cantábrico Occidental (89,6%), el Cantábrico Oriental (86,3%), el Guadalete-Barbate (85,1%), el Miño-Sil (84,9%) y el Guadiana (84,5%). Mientras, el Tajo está al 79,3%; el Duero, al 76,8%; el Guadalquivir, al 74,4%; el Ebro, al 74,3% y la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 71%; y el Júcar, al 57,3%. Por debajo de la mitad, figura el Segura, al 39,4%.

La reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- se encuentra al 74,69% y almacena 28.977 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico está al 83,29% y tiene 14.264 hm3. De acuerdo con el último boletín publicado por la Confederación Hidrográfica del Segura este domingo la cuenca está al 39% con 449 hm3. En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 20% con 231 hm3.