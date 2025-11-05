Los embalses están al 51,3% de su capacidad con 28.745 hm3, con el Segura a la cola al 18,9%

Archivo - Vista del embalse de San Juan, a 19 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica almacena 28.745 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 51,3% de su capacidad tras perder 165 hm3 en la última semana --el 0,3% de su capacidad total--, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. El Segura sigue a la cola y está al 18,9%.

Las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en Sevilla (Aeropuerto), donde se han registrado 105,3 litros por metro cuadrado (l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (65,8%), el Cantábrico Occidental (55,5%), el Miño-Sil (53,6%), las Cuencas internas del País Vasco (71,4%), el Duero (51,9%), el Tajo (56,2%), el Guadiana (57,6%), el Tinto, Odiel y Piedras (64,2%), el Ebro (52,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5%).

Por debajo de los mitad se encuentra Galicia Costa (44,2%), Guadalete-Barbate (41,1%), el Guadalquivir (41,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (43,2%), el Júcar (49,7%) y el Segura, que una semana más sigue estando a la cola ya que está al 18,9% de su capacidad.

Por vertientes, la atlántica está al 51,9% con 22.047 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 49,1% con 6.698 hm3. Con datos hasta el 3 de noviembre, la reserva de uso consuntivo está casi a la mitad (48,78%) y almacena 18.924 hm3, mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 56,95% con 9.821 hm2.