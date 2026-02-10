Los embalses están al 77,3%, al almacenar 43.341 hm3, y suben 10,1 puntos en una semana tras 'Leonardo' y 'Marta'

Imágenes del embalse del Gergal desembalsando agua. A 2 de febrero de 2026 en Gillena, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 43.341 hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar 5.634 hm3 en una semana, es decir, el 10,1% de la capacidad total de los embalses, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En total, la reserva hídrica ha ganado 21 puntos desde el inicio del tren de borrascas: a fecha del 30 de diciembre de 2025, la reserva hídrica estaba al 56,3%.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta con 302 litros por metro cuadrado (l/m2). Por vertientes, la atlántica está al 80,1% y la mediterránea, al 68,4%.

Todas las cuencas menos el Segura están por encima del 50% de su capacidad. De hecho, hay cuatro que superan el 90%: Tinto, Odiel y Piedras (95,2%), Galicia Costa (94,9%), las Cuencas internas de Cataluña (92,2%) y Cuencas internas del País Vasco (90,5%). Por encima del 80% están el Cantábrico Occidental (89,6%), el Cantábrico Oriental (86,3%), el Guadalete-Barbate (85,1%), el Miño-Sil (84,9%) y el Guadiana (84,5%).

Mientras, el Tajo está al 79,3%; el Duero, al 76,8%; el Guadalquivir, al 74,4%; el Ebro, al 74,3% y la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 71%; y el Júcar, al 57,3%. Por debajo de la mitad, figura el Segura, al 39,4%.