Enusa trabaja para suministrar combustible nuclear a Europa del Este a partir de 2025

La empresa ya exporta el 60% del combustible, porcentaje que irá a más a medida que las centrales españolas vayan cerrando

SALAMANCA 20 (EUROPA PRESS)

Enusa trabaja para suministrar a partir de 2025 combustible nuclear a países con centrales nucleares que operan reactores de agua a presión (VVER, de diseño ruso, según ha confirmado el director de la fábrica de combustible que la empresa tiene en Juzbado (Salamanca), Pablo Vega. La empresa ya suministró a Finlandia este tipo de combustible --el VVER-440-- entre 2001 y 2007 y ahora ha retomado su fabricación dentro del Proyecto APIS, que junta a un consorcio europeo de firmas y cuenta con 10 millones de euros en Fondos Next Generation.

"Cuando se produjo la crisis por la invasión de Rusia a Ucrania, hubo países en la UE, sobre todo suecos y finlandeses, que rápidamente se empezaron a mover y a pedir un diseño de combustible alternativo para romper lazos con el suministrador", ha explicado Vega en el marco de una visita con periodistas a la fábrica organizada por Foro Nuclear.

Actualmente, hay más de 30 reactores que funcionan con combustible VVER-440 y VVER-1100 en la Unión Europea (UE) y Ucrania. El objetivo inicial de Enusa era hacerse con el suministro de los 16 que usan el VVER-440 ya que eran "los únicos en Europa con experiencia" con este combustible, tal y como ha relatado Vegas. Sin embargo, el director ha señalado que "ahora mismo no parece que todos los países estén dispuestos a abandonar el combustible ruso", como Hungría. "Si no hay una presión estratégica, el producto ruso es muy competitivo por diseño, por precio", ha incidido.

El proyecto APIS (siglas en inglés de Programa Acelerado para la Implementación de Suministro Seguro de Combustible VVER) fue lanzado en 2023 y está liderado por Westinghouse Electric Sweden AB. En él también participan empresas de servicios públicos (CEZ AS, República Checa; Energoatom, Ucrania; Fortum, Finlandia; PAKSI ATOM, Hungría; Slovenske Elektrarne AS, Eslovaquia), fabricantes de combustible Westinghouse (Suecia) y Enusa (España), y organizaciones de ingeniería e investigación del combustible (JRC-Joint Research Centre- Comisión Europea, Bélgica; State Scientific and Technical Center for Nuclear and Radiation Safety of Ukraine; UJV REZ AS, República Checa; Uppsala University, Suecia y Vuje AS, Eslovaquia).

EXPORTACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN POR EL CIERRE DE LAS NUCLEARES

Enusa suministra a todas las centrales nucleares españolas con excepción de Trillo. Sin embargo, el 60% de su negocio ya consiste en exportación. Fuera de España, el principal cliente de Enusa es EDF (Francia), aunque también venden combustible a Electrabel (Bélgica), AXPO (Suiza), OKG (Suecia) y Teollisuuden Voima Oyj (Finlandia). En este último caso, con un contrato hasta 2038.

Se espera que el porcentaje de exportación suba a medida que se cumpla el cierre de las centrales pactado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este aspecto, Vegas ha admitido que comenzarán a notar el efecto de los desmantelamientos entre 2026 y 2027. Sin embargo, ha indicado que llevan trabajando "muchos años" en la "hipótesis" del PNIEC. De ahí la intención del grupo de abrir nuevos mercados y líneas de mercado.

De cara a la bajada del mercado nacional, Enusa está invirtiendo en ahorro de costes. Por ejemplo, va a poner en marcha una planta fotovoltaica para finales de año que cubrirá el consumo de la fábrica. A su vez, antes de final de año, la empresa también espera recibir la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para llevar a cabo en su laboratorio de nueva creación dosimetría interna tanto a sus trabajadores como a los de otras empresas que puedan necesitar este servicio.

De cara al futuro, Vega considera que va a haber una "gran necesidad" de este tipo de instalaciones mientras dure el desmantelamiento de las centrales. Además, ha puesto en valor que la legislación española en cuanto a dosimetría oficial es mucho más exigente que la de otros países europeos.

Por su lado, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha destacado que "toda la industria nuclear española es importantísima" y que "está en todos los mercados, no solamente los europeos". "Una de las muestras es la fábrica de Enusa, que está compitiendo duramente en todos los mercados y, sin embargo, está penetrando en países que uno no se podría imaginar, como Francia. Es un orgullo para todos", ha afirmado.