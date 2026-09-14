ERC reclama acabar con la "exclusión" de las familias con animales del mercado del alquiler

Archivo - Corredores con sus mascotas participan en el Perrotón Madrid 2025, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Esquerra Republicana Etna Estrems ha reclamado este lunes en el Congreso que se pongan en marcha medidas para garantizar el acceso al alquiler de las familias que conviven con animales durante las jornadas 'Alquiler con animales de compañía: Abre la puerta', organizadas conjuntamente con FAADA. En concreto, ha defendido eliminar "restricciones" al respecto primero en la vivienda pública y ha reclamado además adaptar normativas como la Ley de Vivienda a los derechos de los animales.

"Los derechos de los animales son un puntal en mi acción política y, por ello, una de mis principales preocupaciones es acabar con la exclusión que sufren las familias multiespecie", ha señalado Estrems.

De esta manera, ha defendido que el derecho a la vivienda es fundamental, "igual que el derecho a poder disfrutar de tu familia, también cuando esta es multiespecie". En este sentido, ha reivindicado la necesidad de que las normas evolucionen al mismo ritmo que la sociedad. "No puede ser que las leyes se queden atrás ante las nuevas realidades sociales. Cada vez son más las familias que conviven con animales", ha señalado.

Por ejemplo, ha apuntado a que la regulación actual permite prohibir la tenencia de animales en los contratos de alquiler, una situación que "tiene un impacto directo sobre el bienestar de los animales, ya que puede propiciar su abandono". Por ello, ha reclamado al Gobierno eliminar estas restricciones, empezando por la vivienda pública.

Además, ha apuntado a que hay una "contradicción" entre la legislación de protección animal y la normativa de vivienda. "Tenemos una Ley de Bienestar Animal aprobada en 2023 que reconoce a los animales como parte de la familia, pero nos encontramos con muros en otras leyes, como en la Ley de Vivienda, que no están adaptadas al reconocimiento como seres sintientes de los animales que conviven con unidades familiares", ha explicado.

La jornada también ha abordado modelos de otros países europeos, como Francia, donde la normativa limita las prohibiciones generales de animales de compañía en las viviendas de residencia habitual. "Si otros países europeos ya han avanzado, España también debe hacerlo", ha recalcado la diputada de ERC.

Por su parte, la presidenta de FAADA, Carla Cornella, ha destacado que "el 50% de los hogares españoles" convive con animales de compañía, pero que esta realidad no se corresponde con la oferta de vivienda disponible: "Las familias con animales tienen más difícil encontrar un alquiler. Según los datos que manejamos, solo un 7 % de la oferta acepta animales", ha lamentado.