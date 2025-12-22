España acumula en 2025 casi dos de cada cinco hectáreas quemadas en la UE, con un total de 393.079, según Copernicus

Archivo - Vista del fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

España acumula 393.079 hectáreas (ha) quemadas hasta el 16 de diciembre, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés). Esto supone el 38% de todo lo que se ha quemado durante 2025 en la Unión Europea (UE), que suma un total de 1.033.966 ha consumidas hasta este punto del año.

Sin embargo, el país de la UE que más incendios ha registrado en 2025 ha sido Italia, con 612. En comparación, España ha tenido casi la mitad: 350. Además, la nación europea con más superficie quemada este año ha sido Portugal, donde ha ardido un 3,03% del total del país. Mientras, en España, se ha quemado un 0,78% del total de la superficie.

A principios de este mes, la UE ya confirmó a través de informe especial sobre la situación de los incendios forestales que el presente año será el peor desde que hay registros, con la mayor extensión quemada en el continente, por encima del millón de hectáreas.

La cifra de hectáreas quemadas en España se disparó entre el 5 y el 19 de agosto, cuando el territorio consumido por incendios forestales pasó de 45.221 ha quemadas a 367.520 ha. Desde finales de septiembre el número de hectáreas se ha mantenido más o menos estable con 390.000 quemadas en 2025. Aún así, datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ya han confirmado que este es el año en el que se han quemado más hectáreas desde 1994.