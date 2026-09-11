España registra 641 l/m2 de lluvia acumulada desde octubre, un 6% más de lo normal tras el verano más cálido

España registra 641 l/m2 de lluvia acumulada desde octubre, todavía 6% más de lo normal tras el verano más cálido. - AEMET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 641 litros por metro cuadrado (l/m2) según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 6% más de lo normal para estas fechas, cuando las precipitaciones acumuladas se suelen cifrar en 604 l/m2.

Esta semana el organismo estatal ha señalado que el verano de 2026 (compuesto por los meses de junio, julio y agosto) ha sido el más cálido en España desde el inicio en 1961 de la serie histórica. En la Península y Baleares se han contabilizado un total de 61 días bajo condiciones de ola de calor, lo que supone un récord absoluto.

De acuerdo con AEMET, las lluvias acumuladas superan la media en la mayor parte de la Península. Las excepciones más relevantes se encuentran en una franja del cantábrico (entre Asturias y Navarra), en las provincias de Burgos y Teruel y en el sector sur de Almería. Por el contrario, los superávits más significativos se concentran en la mitad sur peninsular, donde destaca el noroeste de Ciudad Real y la sierra de Grazalema.

En el ámbito insular predominan también los valores por encima de lo habitual, con la única salvedad del este de Mallorca. Esta anomalía positiva es especialmente marcada en Canarias, donde extensas zonas sobrepasan en más del doble los registros climatológicos normales.

Durante el periodo comprendido entre el 2 y el 8 de septiembre las precipitaciones registradas han afectado sobre todo a la mitad norte de la Península. De esta manera, los acumulados han superado los 10 l/m2 en la cornisa cantábrica y Galicia y puntos de Castilla y León y Cataluña, mientras que las precipitaciones más intensas se han registrado en la Comunidad de Madrid, donde se han superado los 80 l/m2.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales, el organismo estatal destaca los 110 l/m2 en Madrid/Cuatro Vientos, los 45 l/m2 en Lugo/Rozas, los 35 l/m2 en Asturias/Avilés, los 30 l/m2 en San Sebastián/Igueldo, los 22 l/m2 en Gijón/Musel y Madrid/Getafe y los 21 l/m2 en HondarribiaMalkarroa.

El día 9 de septiembre se registraron lluvias en el norte y levante peninsular, y fueron especialmente intensas en el interior de Gerona y Barcelona, costa de Alicante, San Sebastián y Mallorca. Allí, los acumulados sobrepasaron los 60 l/m2.