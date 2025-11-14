España registra 73 l/m2 de lluvias acumuladas desde octubre, un 30% menos de lo normal.

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre hasta el 11 de noviembre se cifran en 72 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone un 30% menos que el valor normal para ese periodo, 104 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en todo el territorio con la excepción de una franja en el levante peninsular que va desde Almería hasta el delta del Ebro, donde incluso se superan en más del doble, según ha detallado el organismo estatal. A su vez, también se sobrepasan esas cantidades de lluvias acumuladas en la mitad sur de Galicia, en la provincia de Sevilla, en áreas del Sistema Central, en el interior de la provincia de Cuenca y en Ibiza.

Durante el periodo del 5 al 11 de noviembre, las precipitaciones afectaron a toda la Península salvo a la provincia de Almería y a la región de Murcia. A su vez, también impactaron sobre Baleares y, en menor medida, sobre las islas Canarias de mayor relieve. En este marco, se superaron ampliamente los 10 l/m2 en toda la mitad norte e interior peninsulares junto con algunas zonas de Andalucía y Baleares. De hecho, destacó Galicia y, sobre todo, la mitad occidental de esta autonomía, donde se han acumulado entre 120 y 200 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 142 l/m2 en Vigo/Peinador, los 126 l/m2 en Pontevedra, los 102 l/m2 en Santiago de Compostela/Labacolla, los 62 l/m2 en A Coruña, los 60 l/m2 en A Coruña/Alvedro y los 58 l/m2 en Ourense. Además, el día 12 se registraron precipitaciones en el tercio oeste peninsular y en Canarias. Las más abundantes cayeron en el archipiélago canario. En concreto, se recogieron más de 100 l/m2 en un día en puntos interiores de La Palma y de Gran Canaria.