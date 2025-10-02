España registra el año hidrológico más lluvioso desde 2020, con 683,7 l/m2, según AEMET

Archivo - Vista del embalse y presa del Atazar, a 26 de mayo de 2025, en El Atazar, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El año hidrológico que acaba de terminar (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025) ha sido el más lluvioso en España desde 2020, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En total, ha acumulado 683 litros por metro cuadrado (l/m2), un 7% más que el promedio normal del período 1991-2020 (640,1 l/m2).

"Las lluvias fueron superiores al promedio normal en casi todo el país, excepto en zonas de Galicia, comunidades cantábricas, áreas del sureste y los archipiélagos, ha especificado el organismo estatal a través de un hilo en su perfil de la red social 'X'.

En esa serie de mensajes, ha especificado que en zonas del oeste de la provincia de A Coruña se han superado los 2.500 l/m2. Por el contrario, en Fuerteventura no se ha llegado a 80 l/m2.