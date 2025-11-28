España registró 234 víctimas en incendios en 2024, un 6% menos que la cifra "récord" de 2023, según un estudio

Varios servicios de emergencia trabajan en la calle San Isidoro, a 27 de noviembre de 2025, en A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 234 personas perdieron la vida en incendios y explosiones durante 2024, un 6% menos que la cifra "récord" de 2023, cuando se registraron un total de 249 víctimas mortales en estas situaciones. Esta es la principal conclusión del informe 'Víctimas de Incendios y Explosiones en España 2024', presentado este viernes por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

Según la investigación, la mayoría de víctimas se produjeron en viviendas, de noche y en el salón. En concreto, el 74% de los fallecidos se registraron en este primer grupo; el 36,6% en el segundo --fallecidos entre las 20:00 y las 08:00 horas--; y el 35,5%, en el tercero. Además, ha añadido que el porcentaje de víctimas mortales en viviendas de edificios plurifamiliares superó en más de 15 puntos a las registradas en unifamiliares (57,6% frente a 42,4%).

Asimismo, ha revelado que el riesgo de morir en un incendio fue casi cinco veces mayor entre quienes vivían solos que entre quienes compartían su vivienda y que los meses donde se registraron más víctimas mortales fueron los más fríos, diciembre y febrero, con 31 y 22 fallecidos respectivamente. Los mayores de 64 años representaron el 45,9% de las víctimas mortales totales.

El estudio ha detallado que la causa principal de estos incendios fue de tipo eléctrico --lo que causó el 41,9% de los fallecimientos--, seguida de los aparatos o sistemas productores de calor --20,4% de las muertes-- y el hábito de fumar, que causó el 14% de las víctimas mortales por fuegos en líneas generales estuvieron provocados por descuidos al fumar en el sofá o la cama.

Asimismo, ha incidido en que el principal motivo de los fallecimientos sigue siendo la intoxicación por humo o gases tóxicos (69,3% de las muertes); seguida de quemadurasquemaduras (23,5%), traumatismos (3,4%) y afección cardiaca (1,7%). Por comunidades autónomas (CCAA), Andalucía registró 57 fallecidos, casi una cuarta parte del total nacional.

Aún así, España se mantiene entre los países europeos con mejor cifras. De esta manera, la investigación apunta a que la media de fallecidos en España ha sido de 4,37 por millón de habitantes, "una cifra que refleja una situación relativamente favorable, aunque todavía con margen de mejora". En comparación, España obtiene un resultado ligeramente inferior al de Portugal (4,5) y Alemania (4,6), pero supera a Francia (4,3). Países como Suiza (2) y Países Bajos (1,6) muestran resultados aún más destacados.

UN DETECTOR DE HUMO, UNO DE LOS ELEMENTOS MÁS EFICACES DE PROTECCIÓN

Fundación MAPFRE y APTB consideran que la instalación de un detector de humo es necesaria en todos los hogares para luchar contra incendios y prioritario en los de personas vulnerables. Además, consideran que los rociadores son fundamentales, sobre todo en edificios como las residencias.

Durante la presentación del informe, el director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, Jesús Monclús, ha trasladado algunas pautas del libro '112 Recomendaciones. Apuntes para un Libro Blanco de la Prevención de Incendios y sus Consecuencias', realizado por Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.

Entre otras cosas, los expertos inciden en que el detector de humo es uno de los elementos más eficaces para proteger los hogares de incendios. De acuerdo con una breve encuesta realizada por Fundación MAPFRE a 2004 mayores de 18 años, tres de cada cuatro hogares en España carecen de uno de estos aparatos y seis de cada diez entrevistados creen que debería ser obligatorio tener uno.

El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) incorpora la instalación de detectores de humo de forma obligatoria en viviendas de nueva construcción. La norma está en pleno periodo de alegaciones y que entraría en vigor a lo largo de 2026.

Este texto también recomienda reforzar la investigación sobre sus causas, avanzar en la aprobación de la Ley de Coordinación de Servicios de Emergencias o prestar mayor atención a la protección contra incendios en ámbitos relacionados con la transición energética. A su vez, aconseja evitar las sobrecargas eléctricas, especialmente por el aumento de dispositivos conectados en los hogares, y extremar la precaución con estufas de leña, braseros y materiales que facilitan la propagación del fuego.

Asimismo, también considera importante revisar el uso de mobiliario, iluminación y elementos combustibles en balcones y terrazas, ya que pueden aumentar la carga de fuego en las fachadas. De igual modo, recuerda la necesidad de realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas, que las comunidades de vecinos conozcan las características de sus edificios y que las inspecciones técnicas relacionadas con la protección contra incendios incluyan análisis de protección pasiva.