Los españoles asumen el uso de animales para experimentación pero lo rechazan para entretenimiento, según F.BBVA

Archivo - Un técnico del Centro de Biomedicina Experimental de Galicia, el centro especializado de la USC en experimentación animal - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sociedad española acepta de forma mayoritaria el uso de animales en la investigación científica y la alimentación humana, mientras que muestra un amplio rechazo a su empleo en actividades recreativas, deportivas y estéticas, según el Estudio de la Fundación BBVA 'Percepciones y actitudes ante los animales 2026'.

El informe constata un rechazo de gran intensidad y bastante extendido hacia la utilización de animales con fines de entretenimiento y estéticos. En el ámbito específico de la tauromaquia, las corridas de toros obtienen una calificación media de aceptabilidad de tan solo 2,1 puntos sobre 10.

Además, alrededor de siete de cada diez españoles (el 70%) se sitúan en el rango de rechazo más extremo al otorgar puntuaciones de entre 0 y 2. Asimismo, el 70% de la población considera el uso de animales en festejos taurinos como un problema grave o muy grave.

Esta postura crítica se extiende a otras prácticas recreativas y estéticas derivadas del uso de animales como la confección de abrigos de piel que registra la valoración más baja de todo el estudio (1,1 puntos), seguida por la investigación cosmética (1,6), los circos (1,6), el entretenimiento en fiestas locales (1,6), la ropa y complementos (1,7) y la caza deportiva (1,9 puntos).

En esta misma línea, los ciudadanos señalan como problemáticas de máxima gravedad el abandono de mascotas (95% lo califica de grave o muy grave), el tráfico ilegal de especies salvajes (90%), el maltrato a animales de compañía (88%), los atropellos en carreteras (79%), la modificación genética (76%) y las condiciones de vida en circos (70%) y granjas industriales (70%).

RESPALDO A LA CIENCIA Y LA ALIMENTACIÓN

En contraste, los usos vinculados a la salud y la nutrición cuentan con cierto respaldo social. La investigación veterinaria para mejorar la salud de los propios animales encabeza la aceptación con 7,3 puntos de media. Le siguen la alimentación humana (6,7 puntos), la investigación médica para la salud de las personas (6,5) y la investigación científica general (6,3 puntos) . Entre un 40% y un 53% de la población asigna las máximas puntuaciones (de 8 a 10) a estas actividades.

Respecto a la consideración de la investigación científica con animales como problema social, las opiniones están divididas, con un 19% que lo considera muy grave, un 27% bastante grave, un 34% poco grave y un 16% sostiene que no representa problema alguno.

DERECHOS MORALES Y CAPACIDADES EMOCIONALES

El trabajo de la Fundación BBVA además revela un consenso ético casi unánime de que el 91% de los encuestados respalda el derecho de los animales salvajes a vivir libres en la naturaleza (9,4 puntos de media) y el 90% reconoce el derecho a la vida de todos los animales (9,3 puntos). Un 90% coincide además en la obligación moral humana de respetarlos (9,2 puntos).

Además, existe una percepción compartida de continuidad biológica entre humanos y animales, basada en la creencia en la evolución de las especies(75%) y en orígenes biológicos comunes (7,9 puntos).

En este sentido, los españoles atribuyen a los animales capacidad para sentir dolor físico (8,5 puntos), miedo (7,6), disfrutar jugando (7,4), experimentar emociones (6,8) y sentir placer (6,5) , además de cuidar a sus descendientes (7,4) y mantener vínculos familiares (7,0). Las facultades cognitivas como planificar (4,7) o pensar (4,5) registran valoraciones más moderadas.

Finalmente, en lo que a los hábitos de comprade las personas se refiere, un 44% adquiere habitualmente productos que garantizan el bienestar animal y un 37% compra artículos 'cruelty-free'. Asimismo, el 80% de los españoles afirma estar dispuesto a pagar un precio superior por alimentos de granja respetuosos: el 29% asumiría un incremento de hasta el 5%, el 33% pagaría hasta un 10% más y el 18% aceptaría encarecimientos superiores al 10%.