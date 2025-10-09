Experto del CSIC pide que las empresas petroleras y gasísticas paguen la adaptación y mitagación del cambio climático

Vox abandona la Comisión de Transición Ecológica del Congreso por la participación como experto de Iñaki Antigüedad Auzmendi

El doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid y científico titular del CSIC, Emilio Santiago Muíño, ha instado a consolidar la fórmula de los impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, pero centrándolos en las que se dedican a los combustibles fósiles, de tal manera que pueda haber dinero para financiar las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático.

"En materia de financiación de este debate público sobre la emergencia climática, lo que deberíamos hacer es consolidar la fórmula que ya experimentamos en 2023 y en 2024, de impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, pero con una salvedad, centrándolo en las empresas fósiles, en las petroleras y las gasísticas, que son las que tienen mayor responsabilidad en acelerar la crisis climática", ha indicado.

Así se ha expresado en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el marco de comparecencias de expertos a los que distintos grupos han invitado para hablar sobre la emergencia climática. Durante su intervención, Muíño ha apuntado a otras formas de financiación, como los 'ecoesquemas' de la Política Agraria Común (PAC) o el Fondo Social para el Clima.

"Pero más allá de la fórmula concreta, sí que creo que sería interesante como país interiorizar algo que el sociólogo César Rendueles dice con mucho acierto. Y es que si algo sabemos de las grandes políticas públicas del futuro, especialmente si van a ser igualitarias, es que no van a ser baratas. Tenemos que movilizar dinero", ha indicado.

El experto ha advertido que "más allá del baile de cifras" del avance del calentamiento global, la emergencia climática va a "poner a prueba" la viabilidad de España. "Es un asunto político en el que los aciertos y errores van a marcar todo un siglo", ha recalcado.

Si bien ha señalado que este es el momento de llevar a cabo la "gran adaptación" al cambio climático, ha querido subrayar la importancia de la mitigación. En este sentido, ha incidido en que España "no ha tenido una oportunidad como esta (...) en 250 años para liderar un nuevo ciclo de desarrollo económico".

"No estamos condenados a la estepa o al desierto, y menos con la revolución tecnológica que está teniendo lugar en los últimos años en el campo de las renovables, las baterías y la electrificación. Descarbonizar muy rápido ya no solo es una opción por la seguridad, es una opción por la prosperidad", ha subrayado.

En este marco, ha incidido en la necesidad de adoptar "un enfoque integral". Aunque ha reconocido que en algunos ámbitos "ya se está avanzando --por ejemplo, en la legislación contra el calor o la rehabilitación--, en otros España va "mucho más lento", como por ejemplo las soluciones basadas en la naturaleza que "deberían inspirar" nuevas infraestructuras verdes y azules como "tejados verdes, fuentes públicas aptas para el baño, ríos naturalizados o coberturas arbóreas".

"Estas señorías no son lujos, son infraestructuras urbanas tan necesarias para la ciudad del siglo XXI como pudo serlo el alcantarillado o la luz eléctrica de las ciudades del siglo XIX y XX", ha recalcado.

Entre otras medidas, ha insistido en que se debe garantizar el acceso a tecnologías de refrigeración "en menos de una década" a quien lo necesite independientemente del nivel de renta. A su vez, ha instado a fijar gente en el mundo rural. En este sentido, ha sugerido construir un sistema estatal de pago por cuidados ambientales. "Quien cuida de la naturaleza tiene que recibir una recompensa", ha indicado.

Asimismo, ha pedido modernizar la función pública en clave climática y no "provocarse enfermedades autoinducidas, como fue la austeridad que mermaron notablemente la capacidad del Estado".

VOX CRITICA EL "ECOLOGISMO PIJO" DEL GOBIERNO

La diputada de Vox Patricia Rueda ha preguntado al experto si el cambio climático "es el problema" en una España "en la que casi 13 millones de personas están en riesgo de exclusión y pobreza". Entre otras cosas, ha puesto en duda que Muíño hable de un "déficit de burocracia verde" cuando las políticas climáticas "están asfixiando a autónomos y a la clase trabajadora".

Por ejemplo, le ha echado en cara las zonas de bajas emisiones, con las que "el ecologismo pijo" está "prohibiendo el derecho a la movilidad" a los españoles que "ni siquiera pueden llegar a fin de mes y ya ni siquiera ahorra". "Ahí fuera, cada día hay más españoles pasándolo mal, en riesgo de exclusión social y hartos de una ideología que les empobrece", ha lamentado.

Muíño no ha querido responder al argumentario "deshonesto" de la diputada de Vox, "peligroso para el país, irresponsable y que puede costar vidas". Sin embargo, ha cuestionado la "hostilidad" de los de Santiago Abascal a las renovables cuando éstas son "la única posibilidad técnica" de que España "configure" su soberanía energética.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Vox ha decidido abandonar la sesión por su rechazo a la participación del siguiente interviniente, Iñaki Antigüedad Auzmendi, "condenado por la justicia y vinculado a formaciones políticas del entorno de ETA, como Herri Batasuna y Amaiur".

"No vamos a participar en esta pantomima ni en este blanqueamiento del brazo político de ETA. Seguiremos alzando la voz en nombre de millones de españoles que exigen libertad y decencia en las instituciones", ha recalcado Rueda.

EL PP DENUNCIA QUE EL GOBIERNO SIMULE UN CONSENSO "QUE NO EXIJA"

Por su parte, el diputado del PP, Javier José Folch, ha criticado que el Gobierno haya realizado un "abordaje" al normal funcionamiento de la Comisión con las comparecencias de expertos sobre la emergencia climática. En este sentido, ha recalcado que la Comisión debe estar al servicio "del Parlamento y de los ciudadanos" no del Consejo de Ministros.

Asimismo, ha denunciado que haya dicho que estas comparecencias serbirían "para elaborar un informe que ya está redactado" por el propio Ejecutivo. "Entonces, ¿para qué escuchar a los expertos si el resultado ya está decidido de antemano? (...) La respuesta es clara, para simular un consenso que no existía, para escenificar una falsa legitimidad parlamentaria en torno a un documento que el Ejecutivo pretende utilizar en la conferencia de presidentes", ha incidido.

Al diputado 'popular', el experto le ha pedido que "elijan" donde situarse en el debate sobre la emergencia climática porque mientras tanto los de Alberto Núñez Feijóo "son un poco como el eslabón más débil para garantizar políticas de largo plazo climáticas en España".

EL PSOE DEBE TENER UN "PLAN B" PARA APROBAR MEDIDAS ECOLÓGICAS

Al margen de ello, Muíño ha pedido al diputado del PSOE, Amador Marqués Atés, que los de Pedro Sánchez tengan "un plan B" para sacar adelante medidas climáticas ya que la emergencia climática "no espera".

Por otro lado, el diputado del Grupo Plurinacional de Sumar Eloi Badia Casas ha señalado que, desde su punto de vista, dentro del debate sobre rehabilitación energética en España aún queda pendiente la electrificación de la movilidad. "Hemos avanzado mucho en que el mix eléctrico sea más renovable, pero descarbonizamos la movilidad o creo que no vamos a llegar a tiempo", ha indicado.

A su vez, ha abogado por volver a desarrollar una "conexión" con el mundo rural para hacer frente al cambio climático ya que es uno de los sectores que más va a sufrir por él y además se trata de una "herramienta indiscutible" para conseguir que el territorio español sea más resiliente. Por lo demás, la diputada de EAJ PNV, Idoia Sagastizabal, ha insistido en cómo se pueden diseñar estrategias que integren la colaboración nacional con las comunidades autónomas.