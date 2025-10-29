Expertos en educación reclaman más inversión en salud mental y prevención de la violencia en las aulas

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en educación han reclamado más inversión en salud mental y prevención de la violencia como ejes del bienestar integral infantil y juvenil en las aulas. Así lo han manifestado durante el 'Congreso Harmonia. Componiendo el bienestar integral en la infancia y la juventud', organizado por La Salle, y celebrado este martes y miércoles en CaixaForum Valencia.

"Tratar de ayudar a los adolescentes para que construyan esa melodía es una de las mejores inversiones que podemos hacer de cara al futuro", ha afirmado el investigador asociado en el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, Juan Manuel Márquez.

En el encuentro también han participado expertos en distintas materias de UNICEF, FAD Juventud, Hospital Niño Jesús de Madrid o el Instituto de Salud Mental Vidal i Barraquer de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que han recalcado la necesidad de reforzar estos aspectos, sobre todo en las aulas, de cara a proteger a las futuras generaciones.

Así, el responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF, Nacho Guadix, que ha centrado su reflexión en los 'Entornos escolares protectores', ha remarcado que la educación "tiene dos enemigos poderosos: la pobreza y la violencia"; y ha hecho hincapié en la importancia del colegio como espacio protector y seguro.

Por su parte, la jueza de familia Isabel Giménez García, conocida por sus cartas a niños y niñas explicando sus sentencias, ha insistido en que "lo que más necesitan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para vivir su bienestar integral, es una vida libre de violencia" y que todos son parte de la solución. "Cada vez se banaliza más la violencia y hay que repararlo porque eso se lleva en la mochila y formará su adultez", ha advertido.

A su vez, la médico especialista en psiquiatría infantil y adolescencia en el Hospital Niño Jesús de Madrid, Beatriz Martínez, ha precisado que el acompañamiento en las aulas y analizar las conductas de los alumnos, es fundamental para detectar un problema de salud mental. La doctora ha recordado que el profesorado tiene el "superpoder" de la "escucha activa" y ha propuesto un mensaje para transmitir a los menores: "Te veo, te entiendo y aquí estás a salvo".

Mientras, el director del Instituto Universitario de Salud Mental Vidal i Barraquer de la Universidad Ramon Llull, Mark Dangerfield, se ha referido a la importancia del bienestar de los profesores. "Solo así será posible que estén en las mejores condiciones de cuidar también a los alumnos y favorecer el proceso de aprendizaje", ha afirmado.

Por otro lado, la directora de Innovación Estratégica en FAD Juventud, Eulàlia Alemany, ha pronunciado la ponencia 'Hackeando el futuro adolescente: el reto digital' y ha compartido algunos datos como que las chicas bloquean más en redes sociales y reciben más contenidos inapropiados sin quererlo, o que los chicos sufren más estafas, les suplantan más su identidad, reciben más control por parte de su pareja y envían más contenidos sexuales propios.

Alemany ha recomendado estar atentos a cómo los jóvenes se relacionan con las nuevas tecnologías y espacios digitales, vigilando los riesgos, pero también abriéndose a las oportunidades.