Familias Diversas denuncia el "bloqueo" de la Ley de Familias en el Congreso y piden una norma "mucho más valiente"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma feminista 'Familias Diversas, Iguales Derechos' ha denunciado este martes el "bloqueo" de la Ley de Familias en el Congreso de los Diputados y ha pedido una norma "mucho más valiente".

El Gobierno aprobó en febrero la Ley de Familias, que actualmente se encuentra en la Cámara Baja en plazo de ampliación de enmiendas hasta el próximo 25 de septiembre.

"Se dice que es de trámite de urgencia este proyecto, de trámite de urgencia hemos dicho que nunca era, era de diálogo social", ha asegurado la representante de la plataforma y presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid, Elena De León, en rueda de prensa.

Además, De León ha recordado que la legislatura pasada presentaron un borrador al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El 40% del mismo ha explicado que "lo han desechado". "La verdad, es que estamos muy enfadadas porque han matado el espíritu de la ley", ha subrayado.

En este sentido, ha lamentado que los grupos parlamentarios no les han hecho "ni caso". Así, ha apuntado que, mientras el PSOE creen que defenderán las enmiendas presentadas por la plataforma, el PP les ha trasladado su intención de presentar una enmienda a la totalidad. Además, ha explicado que Sumar parece que "no quiere saber nada" y ha añadido que Vox se ha posicionado en contra.

En concreto, De León ha explicado que entre sus propuestas fundamentales se encuentra que a las parejas de hecho se les reconozcan "los mismos derechos" que a los matrimonios y una "conjunción armonizada" de las leyes de las diferentes comunidades autónomas.

De León también ha reclamado que las familias monoparentales se rijan por la situación socioeconómica que tiene la única persona progenitora, no por el número de hijos que tenga. En este punto, también ha denunciado la "invisibilidad" de las familias homomarentales y la "falta de reconocimiento" de la doble maternidad de la madre no gestante o genética en la pareja.

Exigen, además, la prohibición expresa en el Código Civil o en el Código Penal de la gestación subrogada, al ser "incompatible" en España.

Por su parte, la abogada de Familia y representante de la Asociación de Mujeres por la Paz, Consuelo Abril, ha argumentado que no ha habido publicidad de este anteproyecto de ley, así como un debate. "No se esta tomando con la seriedad que debe tomarse este tema", ha agregado. Asimismo, ha subrayado en su intervención que las mujeres no pueden dejar su vida profesional por la familia.

"PROBLEMA MUY GRANDE" CON LAS CUSTODIAS COMPARTIDAS

La abogada y miembro del partido feminista de España, Elena Rábade, ha apuntado que la Ley de Familias no responde socialmente a las necesidades actuales de la mujer y ha añadido que hay un "problema muy grande" con la custodia compartida, que, a su juicio, tiene que ser un acuerdo entre las partes.

También ha denunciado el "problema muy importante" de natalidad de España, que la Ley de Familias es la "indicada" para intentar solventar.

Asimismo, Marta Cárdaba, coordinadora de organizaciones de mujeres para la participacion y la Igualdad, ha expuesto que la ley se queda "muy corta" porque hace referencia a leyes que ya existen. Además, ha hecho alusión a los permisos por cuidados de hijos hasta los ocho años, que ha dicho que deben estar remunerados al 100%. "Pedimos a la ley que sea mucho más valiente", ha matizado para añadir que se trata de una "cuestión de país".