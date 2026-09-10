FAPE abordará en un ciclo de debates con periodistas, estudiantes y público reflexiones para el oficio periodístico

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha organizado una nueva edición su ciclo de debates sobre periodismo, en colaboración con la Fundación 'la Caixa'. Los foros, dedicados a tratar algunos de los temas que más preocupan a la profesión, son la cita anual para periodistas, profesionales de la comunicación y estudiantes.

En esta edición, el ciclo cuenta también con la participación de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), la Universidad Nebrija y Dircom. Asuntos como el tratamiento de la violencia en el deporte en los medios de comunicación; las nuevas áreas de empleo en el mundo del periodismo; la información de tribunales o los límites del reporterismo social serán tratados en cuatro jornadas que se celebrarán durante los meses de septiembre, octubre y enero, en las sedes de las dos entidades universitarias colaboradoras.

Así, profesionales de la comunicación compartirán con estudiantes, periodistas y público en general sus reflexiones acerca de unos temas de relevancia para el oficio periodístico.

La primera jornada, titulada 'Violencia en el deporte, ¿cómo la comunicamos?', se celebrará el 29 de septiembre en la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Camilo José Cela, en Villafranca del Castillo, Madrid. La segunda, dedicada a 'Nuevos nichos de empleo en Periodismo y Comunicación', está prevista el 26 de octubre en la misma facultad.

La tercera jornada, 'Información, filtraciones y bulos: Periodismo y Comunicación de Tribunales', ha tenido lugar el martes 27 de octubre en la Universidad Nebrija, mientras que la cuarta y última, 'Los límites del reporterismo social: desahucios, marginalidad y violencias', se ha programado para el lunes 25 de enero en la misma universidad.