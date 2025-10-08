La FAPE convoca la primera edición del Premio de Ética Periodística Aurelio Martín, dotado con 8.000 euros

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha anunciado este miércoles la convocatoria de la primera edición del Premio de Ética Periodística Aurelio Martín, cuyo ganador recibirá un diploma y 8.000 euros.

El galardón, patrocinado por Telefónica, nace para recordar la figura del periodista segoviano Aurelio Martín, vicepresidente de la Federación desde 2017 hasta su fallecimiento en junio de 2023; y "ensalzar los valores periodísticos éticos que caracterizaron su trayectoria profesional".

"Profesional íntegro y honesto en su trabajo, Aurelio Martín fue también una referencia en la defensa de la libertad de expresión y de los derechos de los periodistas y en la lucha contra la desinformación, además de colocar a Segovia en el mapa del periodismo internacional a través del premio Cirilo Rodríguez", sostiene la FAPE.

De este modo, ha detallado que podrán optar al premio los profesionales del periodismo cuyas trayectorias hayan destacado por "colocar los principios y valores éticos de la profesión por encima de los intereses personales o ajenos, en estricto cumplimiento de las normas del Código Deontológico de la FAPE".

El plazo de presentación de candidaturas se cerrará el 30 de octubre de 2025. Las propuestas se enviarán por correo certificado, email (fape@fape.es) o se entregarán en mano en la sede de la FAPE (C/ Juan Bravo, 6, 28006 Madrid).