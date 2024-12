La FELGTBI+ exige la implementación "urgente" del cambio registral de género para personas trans migrantes

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal LGTBI+ ha exigido que se garantice el derecho al cambio registral del género para las personas trans migrantes, sin importar su situación administrativa, tal como establece la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+.

Así, con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra este miércoles 18 de diciembre, la FELGTBI+ ha recalcado que "la situación de vulnerabilidad de las personas trans migrantes requiere una acción inmediata para garantizar su derecho a la identidad y evitar su invisibilidad".

En este sentido, ha explicado que la Ley Trans contempla la adecuación de los documentos expedidos a personas extranjeras, pero la entidad ha denunciado que, a pesar de su aprobación, "muchas personas trans migrantes siguen enfrentando enormes barreras burocráticas y ausencia de procedimientos claros para hacer efectivo este derecho". Por ello, ha pedido a las autoridades que implementen "de manera urgente" los procedimientos administrativos necesarios "para que las personas trans migrantes puedan ver reflejada su identidad de género en los documentos oficiales, sin obstáculos adicionales derivados de su situación migratoria".

"No podemos permitir que las personas trans sean invisibilizadas por un sistema que niega su identidad, especialmente cuando la ley ya reconoce su derecho a la adecuación de sus documentos. Es fundamental que las administraciones actúen con urgencia para hacer cumplir esta legislación", ha subrayado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias.

Por su parte, el vocal de Relaciones Exteriores de la Federación, Óscar Rodríguez, ha insistido en que "las personas trans migrantes están viviendo una situación de extrema vulnerabilidad, donde sus derechos fundamentales, como el derecho al reconocimiento de su identidad, se ven sistemáticamente vulnerados".

"Desde la Federación, exigimos que se agilicen los trámites y se implementen los procedimientos necesarios para garantizar que todas las personas trans puedan acceder a la modificación de su documento de identidad, independientemente de su estatus migratorio. Este es un problema estructural que afecta a miles de personas y que debe ser abordado de inmediato", ha agregado Rodríguez.

Asimismo, Thrixia, una mujer trans migrante, cuenta a la FELGTBI+ que llegó a España después de un viaje de miles de kilómetros, pero lamenta que, aunque logró sentirse "segura", se encontró con "nuevas barreras". "La ley dice que tengo derecho a cambiar mis documentos, pero cuando intenté iniciar el proceso, las administraciones no supieron ni a quién debía dirigirme. No hay protocolos claros y cada oficina me daba una respuesta diferente", ha señalado.

Además, Thrixia explica que es "muy duro" buscar trabajo o ir al médico con documentos que no reflejan quién es. "Me ven como mujer, pero mis papeles dicen lo contrario, y eso abre puertas al rechazo y la discriminación", asegura.

Finalmente, Paula Iglesias ha indicado que desde la FELGTBI+ seguirán trabajando "para visibilizar y defender los derechos de las personas trans migrantes, exigiendo la puesta en marcha de políticas efectivas que garanticen la plena igualdad para todas las personas, sin distinción a causa de su origen o situación administrativa".