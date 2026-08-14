Figaredo (Vox) aplaude la prórroga de Almaraz hasta junio de 2030: "Es un éxito tremendo para toda España"

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha celebrado la prórroga a la autorización de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, que ha calificado de "éxito tremendo para toda España".

"La prórroga de la vida útil de la central de Almaraz es un éxito tremendo para toda España", ha asegurado Figaredo en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) haya renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La decisión permitirá que los dos reactores de la central extremeña sigan operativos al menos hasta el 8 de junio de 2030.

Figaredo ha recalcado la presión ejercida por su formación política durante los últimos años, tanto a nivel nacional como regional, sobre esta cuestión. "Desde Vox lo hemos peleado muchísimo, muchísimo. Llevamos años presionando, años lanzando iniciativas parlamentarias. Desde el gobierno de Extremadura del que formamos parte hemos presionado muchísimo", ha reiterado.

Entre las medidas adoptadas para asegurar la viabilidad de la planta extremeña, Figaredo ha destacado el papel del acuerdo de gobierno autonómico, subrayando que lograron introducir en los pactos una supresión de los impuestos autonómicos, "fundamental" para la supervivencia de la central.

Igualmente, el diputado de Vox ha advertido sobre los riesgos del sistema eléctrico español y ha señalado que "esta semana se ha vuelto a activar el mecanismo de interrumpibilidad, es decir, cortar la demanda de energía porque el sistema no resistía". "Es fundamental la supervivencia de las centrales nucleares para la vida industrial de España y para el futuro energético de España", ha subrayado.

De la misma manera, ha insistido en que la prórroga es "una grandísima noticia". "Para Vox estamos de enhorabuena porque todas las iniciativas que hemos lanzado ven ahora el fruto", ha destacado.

Figaredo también ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia y ha instado a replicar esta estrategia con el resto del parque nuclear nacional. "Lo que hay que hacer es no cejar en esto porque hay otras centrales que siguen con un calendario de cierre y lo que tenemos que hacer es pelear por ellas", ha concluido.