El fin de semana llega con una bajada de temperaturas y tormentas fuertes, acompañadas de granizo, chubascos y vientos

Archivo - Dos personas caminan bajo la lluvia, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La dana que se ha situado en el entorno de la Península va a provocar este fin de semana una situación de inestabilidad, que se traducirá en un descenso generalizado de las temperaturas y chubascos acompañados de tormentas, que en algunos casos podrán llegar a ser fuertes, con granizo y vientos intensos, sobre todo en amplias zonas del norte, centro y este.

Así lo ha adelantado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha especificado que estos chubascos podrán tener intensidad fuerte o muy fuerte y provocar por lo tanto "algunas balsas de agua o inundaciones locales". Además, las tormentas vendrán acompañadas de granizo en algunos puntos y también de rachas de viento muy intensas. El portavoz ha detallado que se formarán ya desde la tarde del viernes y, durante el fin de semana, continuarán haciéndolo, aunque el día con los chubascos más generalizados será este sábado día 15 de agosto.

Además, ha indicado que las temperaturas van a bajar y se van a situar en general en valores más próximos a la media de la época, "después de unas jornadas con calor intenso". A partir del lunes, sin embargo, la situación será "nuevamente estable con temperaturas al alza" pero, a partir de mediados de la próxima semana, "podría volver a refrescar otra vez con la llegada de chubascos y tormentas".

Por días, Del Campo ha indicado que se prevé que desde este viernes crezcan las nubes que darán lugar a chubascos y tormentas por la tarde en zonas de montaña del norte y también en el este de la Península, que podrán ser fuertes y con granizo.

De hecho, en puntos del sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana los chubascos podrán ser muy fuertes y provocar algunas inundaciones locales.

Aunque las temperaturas comenzarán a bajar, este viernes continuará el calor intenso en la mayor parte del territorio, con más de 36ºC en la meseta norte y más de 38ºC en amplias zonas del este, centro, sur de la Península y en las Islas Baleares, salvo en zonas costeras.

Ya el sábado, la jornada estará marcada por la influencia de la dana y en la zona cantábrica habrá precipitaciones desde primeras horas, mientras que en el resto del territorio irán apareciendo nubes a lo largo del día, con chubascos y tormentas en buena parte del interior peninsular y también en Baleares.

Solo Extremadura y Andalucía occidental se quedarán al margen de esta inestabilidad porque en el resto del territorio los chubascos serán lo suficientemente fuertes para crear, de nuevo, algunas inundaciones locales y balsas de agua. También habrá granizadas. Al respecto, el portavoz ha detallado que "las piedras podrán superar los 2 centímetros de diámetro".

Las temperaturas el sábado bajarán notablemente al llegar aire más fresco procedente del Atlántico y en buena parte del interior las temperaturas diurnas quedarán entre 30ºC y 32ºC en el caso de las máximas. Mientras, en el sur de Galicia, Extremadura, Andalucía y en el interior de las comunidades mediterráneas se superarán los 34ºC.

PRECIPITACIONES MENOS GENERALIZADAS EL DOMINGO

Aunque el domingo será una jornada más o menos similar, AEMET prevé algo menos de inestabilidad aunque continuarán las lluvias en el extremo norte y de nuevo se formarán chubascos y tormentas en el resto, excepto en el suroeste. En cualquier caso, este día ya las precipitaciones serán menos generalizadas y serán más ocasionales que la jornada anterior.

Las temperaturas iniciarán ese día una recuperación y se superarán los 34ºC a 36ºC en el nordeste peninsular, en el interior de las regiones mediterráneas, Mallorca y zona centro. En el sur de Galicia, Extremadura y Andalucía incluso hará un calor intenso, superándose los 36ºC a 38ºC.

El portavoz ha señalado que el comienzo de la próxima semana estará marcado por un tiempo más estable. Sin embargo, podrán crecer nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del este con chubascos y tormentas que, aunque localmente podrán ser fuertes, en general serán más aisladas y ocasionales que el fin de semana.