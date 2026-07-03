El fin de semana registrará "calor intenso", con más de 42ºC en noreste y sur peninsular y noches tórridas en mitad sur

Archivo - Bañistas disfrutan en la Playa de la Malvarrosa, a 12 de agosto de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana vendrá marcado por un calor intenso, con una subida de temperaturas que comenzará este mismo viernes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. A partir del domingo, hay posibilidades de que se configure una ola de calor que afectará a la Península y Baleares, que se prolongará probablemente hasta mediados de la próxima semana.

El punto álguno será entre el domingo y el martes, cuando se podrán superar los 42ºC localmente en el Valle del Ebro y también en zonas de Extremadura y de Andalucía y los 38ºC en Baleares. Además, en zonas del Mediterráneo, del centro y del sur peninsular podrá no bajarse de 25ºC, las denominadas noches tórridas.

De acuerdo con Del Campo, este viernes bajarán un poco las máximas en Andalucía. Sin embargo, subirán en el resto del país en una jornada estable y sin lluvias en la que se alcanzarán 36ºC en el nordeste, sur de Galicia, centro peninsular y buena parte del sur, con más de 40ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

El sábado y domingo seguirá subiendo la temperatura y, además, habrá noches muy cálidas en puntos del centro como Madrid o del sur como Cádiz, Jaén o Sevilla en las que no se bajará de 23 a 25ºC. Paralelamente, sobrepasarán los 36 a 38ºC en Galicia, Castilla y León, interior de la Comunidad Valenciana y Mallorca; los 38 a 40ºC en el nordeste y zona centro; y los 40 a 42ºC en el Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

De hecho, Zaragoza, Guadalajos, Sevilla y Córdoba alcanzarán o superarán los 42ºC, todo esto con cielos despejados, ausencia de lluvias y peligro de incendios muy alto o extremo en buena parte de los tercios norte este y sur de la Península. A su vez, también se registrará calor en Canarias, especialmente el domingo, cuando se podrían superar los 35ºC en puntos del sur de Tenerife y de Gran Canaria así como en Fuerteventura.

La próxima semana comenzará con temperaturas más altas el lunes en el norte, este y Baleares y sin cambios en el resto, según el portavoz de AEMET. Esta situación no cambiará mucho con respecto al martes, cuando tampoco parece que vayan a variar demasiado las temperaturas salvo en el Cantábrico, donde bajarán. Por lo tanto, estos dos días habrá un calor "muy intenso" en la mayor parte del país.

En concreto, se registrarán más de 38ºC el lunes y el martes en amplias zonas de la Península y de Mallorca y más de 40ºC en el Cantábrico Oriental, Nordeste, puntos del interior de la Comunidad Valenciana y buena parte del oeste y sur de Castilla, La Mancha, Extremadura y Andalucía. En puntos del Valle del Ebro, Guadiana, Tajo y Guadalquivir se superarán los 42ºC.

Un día más las noches serán muy cálidas, incluso localmente tórridas en puntos del Mediterráneo, del centro y del sur. En lo que respecta al archipiélago canario, los termómetros volverán a superar los 35ºC, en este caso en la mayor parte de las islas, e incluso se sobrepasarán los 40ºC en puntos de Fuerteventura y Gran Canaria. En esta última isla, el pronóstico apunta a que podría no bajarse puntualmente de los 30ºC.

En líneas generales, Del Campo ha apuntado a que el tiempo será estable, aunque durante el martes podrán formarse tormentas en el interior peninsular, sobre todo en el centro y en el este. Muchas de estas tormentas no llevarán demasiada lluvia, pero sí que podrán caer rayos, con lo que se incrementa el peligro de incendios.

Según el portavoz de AEMET, es probable que las temperaturas no varíen mucho el miércoles y a que a partir de ese día predominen los ligeros descensos aunque ha precisado que la incertidumbre de la predicción aumenta a partir de esa jornada. De esta manera, el miércoles podría ser el último día en el que se superasen los umbrales estrictos que existen para poder hablar de ola de calor, aunque las temperaturas continuarán muy altas con más de 36 a 38ºC en buena parte del país al menos hasta el viernes.

Esa es la fecha a partir de la cual tenderán a normalizarse las temperaturas en Canarias. En este segundo tramo de la semana, Del Campo ha apuntado a que es posible que se formen algunas tormentas en puntos del interior peninsular, sobre todo en el centro y en el este.