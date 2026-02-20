El fin de semana será "primaveral", con valores propios de abril y temperaturas hasta 10ºC por encima de lo normal

Archivo - Varias personas en el Parque Juan Carlos I, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El penúltima fin de semana de febrero tendrá un "tiempo primaveral", con valores más propios de finales de marzo o comienzos de abril que de la segunda quincena de febrero, y temperaturas máximas entre 5 y 10 grados (ºC) por encima de lo normal para la época, como ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz ha añadido que el temporal marítimo y los vientos intensos que han estado soplando durante la madrugada van a ir a menos a lo largo de este viernes y que tanto el sábado como el domingo apenas lloverá en España. Será, por tanto, un fin de semana soleado y con temperaturas al alza.

Aunque de madrugada y a primeras horas de la mañana hará "frío, incluso con heladas el sábado, a mediodía y por la tarde el ambiente será suave", según Del Campo, que ha precisado que se superarán los 18ºC en amplias zonas del país, tanto el domingo como los días siguientes.

De este modo, el portavoz ha puntualizado que la situación "no variará al menos hasta el miércoles", cuando se espera la llegada de un frente a la Península que dejará lluvias y un descenso de las temperaturas, aunque ha precisado que todavía "hay incertidumbre".

Así, este viernes va a ir amainando el viento que ha ido soplado durante la madrugada "y todavía lo hará con fuerza en puntos del este peninsular durante la tarde noche". No obstante, el anticiclón va a ir ganando terreno y las lluvias y nevadas, que también han estado cayendo de madrugada en el extremo norte de la Península, van a remitir.

Después de unas primeras horas de la mañana que han sido frías, ya que ha helado en amplias zonas del norte y centro de la Península, las temperaturas diurnas van a subir notablemente y se alcanzarán o superarán los 18 a 20 ºC en el área mediterránea.

Mientras, el sábado y domingo serán jornadas de tiempo "anticiclónico y estable, con temperaturas en claro ascenso", según Del Campo. En el caso del sábado, amanecerá con heladas en zonas del norte y centro peninsular, con heladas débiles en general y "tiempo frío en esas primeras horas", heladas que el domingo solo se darán en puntos aislados de la meseta norte.

Las temperaturas máximas superarán de forma generalizada los 15ºC el sábado y llegarán a los 18ºC el domingo por lo que serán días primaverales, sobre todo el domingo, día en el que las temperaturas máximas estarán entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para la época del año y se alcanzarán valores más propios de finales de marzo o comienzos de abril que de la segunda quincena de febrero. Además, los cielos estarán despejados y apenas habrá lluvias.

El portavoz ha señalado que estas temperaturas diurnas primaverales continuarán el lunes y el martes, con algún repunte el lunes y, aunque todavía hay incertidumbre, el martes podrían alcanzarse los 25ºC en puntos del Cantábrico y del Mediterráneo.

EL MIÉRCOLES ES PROBABLE QUE VUELVAN LAS LLUVIAS

Ese día seguirán los cielos poco nubosos y habrá ausencia de lluvias aunque por la tarde podría llegar un nuevo frente que dejaría precipitaciones en Galicia. Es probable que el miércoles ese frente se vaya desplazando de oeste a este por el interior de la Península, dejando precipitaciones en buena parte del territorio, salvo en el tercio oriental Peninsular y en Baleares.

Aunque las temperaturas en principio bajarían de forma notable ese día, seguirán siendo altas para la época del año, sobre todo en el este peninsular. De todas formas, Del Campo ha insistido en que hay incertidumbre sobre la llegada de este frente, que se confirmará en los próximos días.

Sobre Canarias, ha detallado que en las próximas jornadas llegará una masa de aire cálido procedente del continente africano por lo que también subirán las temperaturas durante el fin de semana, que rondarán los 28 a 30ºC en algunos puntos de las islas. Además, esta masa de aire irá cargada de polvo en suspensión, dando lugar a calima, que será más intensa el domingo y el lunes.

Esta situación podría continuar hasta el martes o miércoles, cuando ya es probable que vaya remitiendo el polvo en suspensión y bajen las temperaturas.