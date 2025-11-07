El fin de semana tendrá "las dos caras del otoño": sábado lluvioso en casi todo el país y domingo soleado y con heladas

Archivo - Personas sufren la llegada de La Borrasca "Herminia". A 27 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de un frente dejará precipitaciones este viernes y sábado en amplias zonas del país, que serán localmente intensas y abundantes, sobre todo en puntos del nordeste peninsular y en Baleares, con la llegada de un tiempo estable para el domingo y unas temperaturas propias para la época del año, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha destacado que este fin de semana mostrará "las dos caras del otoño".

Por días, este viernes llega un nuevo frente que dejará lluvias abundantes en Galicia, en especial en el oeste de la comunidad. También irán avanzando las precipitaciones y alcanzarán la mayor parte de la Península, salvo Cataluña y el sureste. Además, por la tarde se pueden formar tormentas en el interior, algo que "no es muy habitual" en el mes de noviembre.

En cuanto a las temperaturas, no van a experimentar grandes cambios. Así, se superarán los 20ºC en puntos del Cantábrico, Mediterráneo y Guadalquivir, así como los 15ºC en buena parte del interior peninsular.

Para el sábado, Del Campo ha previsto que el frente alcanzará el este de la Península y el Mediterráneo y dejará precipitaciones abundantes en el Cantábrico oriental, así como en Pirineos y sobre todo en Baleares.

Además, en el archipiélago estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes, sobre todo en la isla de Mallorca, donde en algunas zonas podrán superarse 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas, lo que eventualmente podría dar lugar a alguna inundación o alguna crecida de cauces. De este modo, el portavoz ha pedido tener "mucha precaución".

Mientras, se abrirán claros en el oeste peninsular, con un tiempo más tranquilo, pero con la formación de bancos de niebla en esas zonas. Además, habrá rachas de viento muy fuertes en el este de la Península y las temperaturas serán algo más bajas.

Asimismo, habrá algunas heladas en zonas de montaña de la mitad oeste y ciudades como Ávila o León amanecerán con temperaturas entre los 0-2ºC. Mientras, en ciudades del sur como Murcia, Cádiz o Alicante a media tarde se superarán los 22ºC. En el resto se espera un tiempo o temperaturas propias de esta época del año.

De cara al domingo, el día tendrá un tiempo más estable, lo que mostrará "la otra cara del otoño". Sin embargo, todavía podrán darse algunos chubascos en Baleares a primeras horas, mientras que por la tarde un nuevo frente podrá dejar lluvias en Galicia, pero en general predominarán los cielos poco nubosos y un ambiente estable que hará que se formen bancos de niebla en el interior, sobre todo en zonas de meseta y valles de grandes ríos.

Por otro lado, el portavoz ha indicado que este tiempo estable también favorecerá que las temperaturas nocturnas bajen mucho, de manera que durante la madrugada y primeras horas de la mañana el ambiente será frío en el interior peninsular y habrá heladas en zonas de montaña y en la meseta norte.

De este modo, ciudades como Palencia, Salamanca, León, Burgos, Valladolid o Zamora amanecerán con unas temperaturas mínimas que rondarán los 0-2ºC. Además, Madrid también amanecerá con frío y se quedará en una temperatura de 2ºC. Además, el ambiente en general será suave en las horas centrales del día y se alcanzarán o superarán los 15ºC en amplias zonas y los 20ºC en el Mediterráneo y en el Guadalquivir.

LA PRÓXIMA SEMANA EMPEZARÁ CON MÁS LLUVIAS PERO MENOS INTENSAS

Para el lunes, el portavoz ha avanzado que el frente que llegaba a Galicia el domingo avanzará por la Península, pero irá perdiendo fuerza mientras se produce ese avance. Sin embargo, dejará precipitaciones en la comunidad gallega, así como en las comunidades cantábricas, en el oeste de Castilla y León y en el norte de Extremadura, sin descartar que esas lluvias se puedan extender al resto de Castilla y León y de Extremadura pero, en principio, serán ligeras.

En el resto del país se prevén cielos con intervalos nubosos, sin lluvias y con temperaturas nocturnas que serán más altas a causa de estos cielos nublados y también por la presencia de viento que impide que se formen heladas. Asimismo, las temperaturas diurnas no variarán demasiado. De este modo, apenas habrá heladas en capitales y como mucho rondarán los 0ºC en Teruel y en general se espera un ambiente con unas temperaturas propias de esta época del año.

Asimismo, durante los dos días siguientes es probable que frentes asociados a borrascas atlánticas dejen lluvias en el tercio occidental peninsular, sobre todo en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía Occidental. En el resto se espera un tiempo más tranquilo. De esta forma, las temperaturas tenderán a subir y es probable que durante la segunda mitad de la próxima semana estas temperaturas sean más altas de lo normal para la época en muchas zonas.

Mientras, este fin de semana en Canarias se esperan vientos alisios, que soplarán con intensidad en zonas expuestas y arrastrarán nubes al norte de las islas más montañosas con lluvias débiles por allí. Además, las temperaturas serán suaves sin grandes cambios.