Los finalistas del Benidorm Fest 2023 Megara, que abanderan a San Marino, buscan el pase a la final de Eurovisión 2024

Nebulossa actúa este jueves por primera vez ante el público en Eurovisión 2024



MALMÖ, 9 May. (del enviado de EUROPA PRESS, Luis Fuster) -

Las representantes españolas en Eurovisión 2024, Nebulossa, actuarán por primera vez ante el público del Malmö Arena esta noche como invitadas a la segunda semifinal, marcada por la polémica respecto a la participación de Israel en medio de la guerra en Gaza. También los otros españoles de la competición, los finalistas del Benidorm Fest 2023 Megara buscarán que San Marino pase a la final con '11:11'.

Malta abre la gala, que podrá seguirse desde las 21.00 horas en La 1 de TVE, con Sarah Bonnici, que hace unos meses trabajaba como contable y ahora es comparada con Chanel por la complejidad de la coreografía de su canción, 'Loop'. Pese a su carrera entre números, la artista comenzó a cantar y bailar de pequeña y lleva varios singles a sus espaldas desde 2009. Con 12 años, participó en Eurovisión Junior 2010 como bailarina de la actuación de su país.

El puesto dos es para Albania, que viene con Besa Kokëdhima y una balada que transita por el rap y acaba como medio tiempo llamada 'Titan'. La cantante ha sido jurado de la versión albanesa de La Voz y los eurofans de este país llevaban tiempo situándola como una de sus favoritas para Eurovisión. Sin embargo, Kokëdhima se ha hecho de rogar: en 2009 intentó ir al certamen primero por Albania y luego por Rumanía, pero desde entonces no se había vuelto a presentar.

Grecia cumple 50 años de participación en Eurovisión este año y está buscando su segunda victoria. Para ello, han contado con Marina Satti, una de las artistas más populares del país, que buscará llevarse el micrófono de cristal de vuelta a Atenas, la ciudad que protagoniza el videoclip de su canción, 'Zari'. De padre sudanés y madre griega, Satti mezcla en su música la música tradicional griega con sonidos modernos, como en este caso, en el que ha agregado una base de reggaeton a la canción.

En cuarta posición sale Suiza, que ha encabezado las apuestas varias semanas antes del festival gracias a Nemo y 'The Code'. La canción trata sobre su aceptación como una persona no binaria: "Entre los ceros y los unos encontré mi reino", reza la letra. Nemo mezcla lírico, drum and bass y rap en los tres minutos que dura la canción, en la que pasa de ópera a hip hop en pocos segundos.

La quinta posición es para Chequia, que viene con Aiko y 'Pedestal', una canción pop rock de empoderamiento y amor propio extraída de su tercer disco. La artista, nacida en Rusia, criada en Chequia y que ahora vive en Reino Unido, buscará el tercer pase a la final consecutivo para su país, que el año pasado consiguió su segundo mejor resultado histórico --un décimo puesto--.

Tras Chequia, cantará como invitado el representante de Francia, Slimane. Su canción es una balada dramática llamada 'Mon Amour', que fue el primer tema confirmado para Eurovisión 2024, el pasado 7 de noviembre.

Austria viene con Kaleen y su viaje a la Ruta del Bakalao, 'We Will Rave'. La artista, que también es bailarina y coreógrafa, es una vieja conocida del festival, ya que ha sido en varias ocasiones figurante de los ensayos previos al certamen. De hecho, en 2018 fue la primera en realizar la coreografía de 'Fuego' de Eleni Foureira sobre el escenario de Lisboa. Marie-Sophie Kreissl, su nombre real, ha sido también escenógrafa de España en Eurovisión Junior 2021 y 2022.

Saba representa a Dinamarca con 'Sand'. Diagnosticada con un trastorno bipolar, Saba es activista por la salud mental y en favor de la normalización de la adopción. De hecho, protagonizó un documental hace unos años en el que ella y su hermana gemela volvían a Etiopía para conocer sus raíces. Dinamarca (que lleva sin pasar a la final desde 2019) ganó el último Eurovisión celebrado en Malmö, en 2013.

En el ocho sale Armenia, que viene con el dúo folk francoarmenio Ladaniva y la animada 'Jako'. Jaklin Baghdasaryan y Louis Thomas forman esta dupla nombrada por uno de los modelos de los coches soviéticos Lada. Se conocieron en una 'jam session' en Francia y desde entonces tocan juntos una mezcla de música armenia y balcánica. 'Jako' es el apodo de Jaklin y la letra es un grito a que las niñas actúen como quieren y no como les manden.

El representante de Letonia, Dons, lleva 20 años de carrera y este año tiene una labor complicada por delante: Llevar su balada 'Hollow' a la final, algo que su país no consigue desde 2016. Precisamente, la última vez que Eurovisión se celebró en Suecia. En 2023 se quedaron a solo tres puntos de clasificarse.

Tras Letonia será el turno de Nebulossa, los representantes de España, que actuarán como invitados y justo después, San Marino, que viene con los españoles Megara y un tema en castellano, '11:11'. Tras no ser seleccionados para el Benidorm Fest 2024, decidieron presentar la misma canción a San Marino y, tras tener que pasar por la repesca, acabaron imponiéndose por sorpresa a Loredana Bertè, una leyenda de la música italiana con 50 años de carrera que quería ir a Suecia para molestar a su exmarido, el tenista sueco Bjorn Borg.

Georgia está en la misma situación que Letonia: llevan sin final desde Estocolmo 2016. Para remediarlo, han optado por Nutsa Buzaladze, una cantante georgiana que marchó a Estados Unidos para hacer carrera y vuelve a representar a su país como finalista de American Idol, donde actuó con Kylie Minogue. Viene con 'Firefighter', una canción muy bailable donde despliega una potente coreografía.

En el puesto 12 actuará Bélgica, que viene con el cantante y juez de Drag Race Mustii, que interpretará una 'Before the party's over', una canción a caballo entre la balada y el musical. Para el coro final, ha contado con fans de todo el mundo a través de una convocatoria abierta en la que podían grabarse cantando dos líneas de la letra.

Por Estonia, 5Miinust y Puulup traen el título más largo de la historia de Eurovisión: '(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi', traducido, '(Aún) no sabemos nada sobre (estos) narcóticos'. 5Miinust son uno de los grupos más populares del país mientras que Puuluup son un dúo que hace música tradicional. La canción incluye el sonido de la talharpa, un tipo de lira del norte de Europa que Puuluup saca al escenario.

La última invitada es la italiana Angelina Mango, que presentará 'La noia'. La última ganadora del Festival de Sanremo es la canción más escuchada del año, con casi 50 millones de reproducciones, y pronto tendrá versión en español junto a Álvaro de Luna.

Pese a la polémica por su participación en medio de la guerra en Gaza y las numerosas llamadas al boicot a la canción, el certamen y el resto de artistas, Israel estará en Eurovisión 2024. Lo hará con Eden Golan y su tema 'Hurricane', una canción cuya letra tuvo que ser cambiada por ser considerada demasiado política --al principio se llamaba 'October Rain', en referencia a los ataques de Hamás del 7 de octubre--. Golan no saldrá del hotel en toda la semana en Malmö excepto para actuar y la seguridad de la delegación israelí será la más severa de la historia.

Noruega actuará en penúltima posición con el grupo de folk metal Gate, que llevará la primera canción en noruego que se escucha en Eurovisión desde 2006, 'Ulveham'. La canción está basada en una fábula medieval en la que la madrastra de una doncella, presa de los celos hacia su hijastra, la maldice y la convierte en un lobo. La canción, cuyo título significa "la piel del lobo", se inspira en el momento de la liberación de la doncella.

Meses después de la victoria del euroescéptico Geert Wilders en las elecciones neerlandesas, la canción de Países Bajos se llama 'Europapa' y canta con estilo noventero las alabanzas de la Europa sin fronteras. El intérprete es Joost, que se dedica a una mezcla de hip hop y electrónica, canta en neerlandés, frisio y alemán y se ha convertido en uno de los favoritos del año. Él cerrará esta semifinal.