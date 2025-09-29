Fundación BBVA otorga el Premio Biophilia al filósofo Thom Van Dooren por comprender y afrontar la extinción de especies

Archivo - Fundación BBVA otorga el Premio Biophilia al filósofo Thom Van Dooren por contribuir a afrontar la extinción de especies - QUENTIN JONES / FUNDACIÓN BBVA - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación BBVA ha premiado al filósofo Thom Van Dooren en la séptima edición del 'Premio Biophilia de Humanidades y Ciencias Sociales Ambientales' por sus contribuciones para comprender y afrontar la extinción de especies desde las humanidades ambientales, según ha informado la Fundación.

De este modo, destacan que el catedrático de la Universidad de Sídney ha desempeñado un "papel central" para desvelar el valor y la importancia de la biodiversidad y repensar la relación de la humanidad con la naturaleza desde la filosofía y la ética, según el jurado de los Premios.

La Fundación ha indicado que la investigación de Van Dooren explora los contextos sociales y culturales en los que se está produciendo la crisis de extinción en distintas regiones del planeta, de forma que analiza los múltiples significados que tienen las especies amenazadas de plantas y animales para las comunidades humanas que conviven con ellos.

Van Dooren define su obra como una "filosofía de campo" cuyo objetivo es analizar sobre el terreno no solo los daños ecológicos, sino también los impactos sociales, económicos, políticos y culturales que produce cada proceso concreto de extinción para articular la respuesta ética más apropiada y diseñar la mejor estrategia de conservación.

Asimismo, el jurado indicó que su trabajo ha sido "fundamental para configurar el campo multidisciplinar de las humanidades ambientales", así como "el desarrollo de formas innovadoras para comprender y responder a la crisis de la biodiversidad".

El 'Premio Biophilia' está dotado con un total de 100.000 euros y reconoce aportaciones que contribuyan a repensar la relación de los humanos con la naturaleza desde las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales y la comunicación. El objetivo de este Premio es reconocer narrativas e interpretaciones que contribuyan al modelado de las perspectivas, marcos conceptuales y valores medioambientales del conjunto de la sociedad.

La Fundación ha explicado que a lo largo de las últimas dos décadas, Van Dooren ha explorado los contextos sociales en los que se está produciendo la crisis global de extinción, de forma que ha analizado el valor y los significados que tienen las especies amenazadas desde la perspectiva de cada cultura, así como los impactos que puede provocar la desaparición de un animal o una planta sobre los modos de vida de los humanos con los que conviven.

Además, la Fundación ha indicado que el jurado ha destacado su ensayo 'Flight Ways: Life and Loss at the Edge of Extinction' ('Vías de vuelo: vida y pérdida al borde de la extinción', 2014), que analizó los múltiples impactos desencadenados por la desaparición de varias aves gravemente amenazadas en Norteamérica, Australia e India, así como 'A World in a Shell: Snail Stories for a Time of Extinctions' ('Un mundo en una concha: historias de caracoles en una época de extinciones', 2022), una investigación sobre los esfuerzos para conservar varias especies de caracoles que se encontraban al borde de la extinción en Hawái.

Por su parte, Van Dooren ha asegurado que "cuando una especie se extingue se pierden mundos enteros". "Un objetivo fundamental de mi trabajo es documentar y describir todos esos mundos que perdemos cuando desaparece un ser vivo", añade.

Desde un punto de vista ecológico, la extinción de una especie puede implicar la desaparición de un polinizador del que depende una planta para reproducirse o la pérdida de una importante fuente de alimento para otro animal, con múltiples reverberaciones posibles en el ecosistema afectado. Pero al mismo tiempo, desde la óptica humanista de Van Dooren, cada extinción también provoca una larga cadena de impactos biosociales y bioculturales para los seres humanos que convivían con la especie desaparecida. Esto es, desde el valor simbólico, religioso y cultural de una planta o un animal en una comunidad, hasta su importancia social, política y económica, según ha explicado la Fundación.

"Para comprender el fenómeno de la extinción en todas sus dimensiones, tenemos que adoptar un enfoque necesariamente multidisciplinar en el que las ciencias naturales dialoguen con las humanidades ambientales y las ciencias sociales. Solo así podemos revelar de manera precisa todo lo que se pierde cuando desaparece una especie, tanto desde el punto de vista ecológico como en el ámbito social y cultural. A partir de este análisis, podemos tomar plena conciencia de todas las implicaciones de una extinción y adoptar estrategias más eficaces de conservación" asegura el filósofo.

En el contexto de la actual crisis global de biodiversidad, Van Dooren define su trabajo como un proyecto filosófico para articular una respuesta ética "a la altura" de este reto: "Vivimos en lo que muchos expertos ya consideran una extinción masiva y creo que este proceso provocado por la acción humana exige que asumamos ciertas responsabilidades y obligaciones éticas" asegura.

Ante este desafío, Van Dooren defiende la necesidad de llevar a cabo una "filosofía de campo", que investigue sobre el terreno toda la maraña de entrelazamientos biológicos, ecológicos, históricos, sociales, políticos, económicos y culturales que intervienen en cada proceso de extinción.