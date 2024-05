La Fundación Canal presenta una guía para facilitar la adaptación de las empresas a la taxonomía verde europea

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canal ha presentado la 'Guía práctica para empresas en el nuevo contexto ambiental. Agua taxonomía verde y más', un manual promovido por la entidad para orientar a las empresas hacia modelos sostenibles acordes con el nuevo sistema de taxonomía verde europea y conozcan el nuevo escenario regulatorio.

Este manual, que tiene como objetivo ayudar a las empresas a mejorar su desempeño ambiental y entender el nuevo entorno normativo europeo, está dirigido a empresarios y directivos de compañías, con especial atención a las pymes, independientemente de si están obligadas o no a informar sobre su rendimiento en términos de sostenibilidad, según indica Fundación Canal en un comunicado tras la jornada profesional, organizada junto al Center for Water and Climate Adaptation de IE University y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

Bajo el marco de 'Empresa y medio ambiente. Financiación sostenible y Agua', el encuentro inaugurado por el consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González, y el presidente de CEIM, Miguel Garrido, contó con la participación de Gonzalo Delacámara, director del Centre for Water & Climate Adaptation de IE University, quien abordó las tendencias europeas en finanzas sostenibles y de Carlos Benítez, responsable de la Gerencia de Agua en EMGRISA, quien presentó la Guía práctica para empresas en el nuevo contexto ambiental.

Según remarca Fundación Canal, la adaptación de la taxonomía verde por parte de las empresas proporciona un marco "claro y estandarizado" para identificar aquellas actividades económicas sostenibles, facilitando así la transición hacia una economía más verde y resiliente que cumpla a su vez con la decisión de la Unión Europea de descarbonizar la economía en 2050 a través del Pacto Verde Europeo.

El conocimiento y aplicación de este sistema de clasificación no solo permite a las empresas alinearse con los objetivos ambientales de la Unión Europea, sino también acceder a nuevas oportunidades de financiación, mejorar su reputación corporativa y fortalecer su competitividad en un mercado cada vez más orientado a la sostenibilidad.

La guía muestra herramientas para facilitar la adaptación de las empresas hacia modelos más sostenibles a través de cuatro capítulos. El primero, 'La economía de la región de Madrid y su dependencia del uso del agua', recoge datos relacionados con el porcentaje de empresas de la comunidad vinculadas al agua y potencialmente taxonómicas, las cuales representan un 5,9% de la economía regional y el segundo, 'A vista de pájaro: marco normativo y directrices', otorga información clave para comprender el contexto normativo ambiental europeo.

En cuanto al tercer capítulo, 'Aplicación práctica de la taxonomía verde' es el central de la guía. En él, muestra a las entidades no financieras la aplicación práctica de la taxonomía verde, como el esquema básico de aplicación, la identificación de actividades elegibles o la verificación de la contribución sustancial a un objetivo del sistema de clasificación, entre los puntos más destacados. Este capítulo está acompañado, a su vez, de ejemplos prácticos de aplicación de esta normativa en pymes del sector de la alimentación, la consultoría ambiental y la construcción.

Por último, cierra la guía 'Mejora Continua' que proporciona a las empresa información para comprender el futuro en relación con la financiación sostenible así como las principales dificultades de aplicación de la taxonomía verde en el sector del agua, como es el caso de los criterios de "talla única".