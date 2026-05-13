Fundación Querer y Fundación hiberus acercan la IA a niños con necesidades educativas especiales

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Querer y Fundación hiberus han concluido el proyecto piloto 'Menudos Techies para Educación Especial', que ha acercado la Inteligencia Artificial (IA) a niños con necesidades educativas especiales.

Según han informado sus impulsores en un comunicado, los participantes de este programa de aprendizaje han recibido sus diplomas acreditativos "tras meses de trabajo, aprendizaje y descubrimiento".

A lo largo de las sesiones, los alumnos han aprendido qué es la IA, cómo utilizarla "de forma creativa, segura y crítica: desde interactuar con chatbots hasta crear contenidos, entender sus riesgos o aplicar la tecnología a su vida diaria".

El programa piloto se desarrolló en el Colegio Público de Educación Especial Jean Piaget, en Zaragoza, entre septiembre y diciembre de 2025, dando lugar a un programa específico compuesto por 12 sesiones diseñadas para integrarse en el entorno educativo de los alumnos.

Posteriormente, entre febrero y abril de 2026, el programa se ha pilotado dentro de la asignatura de Habilidades Digitales en el Colegio Querer, permitiendo validar su aplicación en un contexto real de aula.

Durante el piloto, los alumnos han trabajado competencias clave como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la autonomía digital, y han combinado actividades prácticas, dinámicas y adaptadas a su nivel cognitivo, siguiendo la filosofía original del programa, basada en el aprendizaje experiencial y el uso responsable de la tecnología.

Tras el programa, sus impulsores han destacado que los alumnos han obtenido una puntuación media de entre 3.5 y 3.6 de 4, unos resultados que, según indican, demuestran que consigue la mejora de habilidades "como la adquisición de la lógica de la IA, una mayor capacidad de interacción con herramientas y un impacto positivo de metodología práctica y visual".

Si bien, han detectado que persiste "dificultad en seguridad digital, un punto crucial que demuestra la necesidad de reforzar el pensamiento crítico" y que proponen abordar "como área prioritaria de intervención educativa".