Los Galardones Alter Christus reconocen la labor de cinco sacerdotes por su entrega pastoral y social

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Regnum Christi ha concedido los Galardones Alter Christus 2026 a los sacerdotes Luis Oliver Xuclà, Emilio Palomo Guío, Aurelio Carrasquilla Jerez y Luis Sánchez Ruiz, así como un reconocimiento especial a título póstumo a José Antonio Álvarez Sánchez, con el objetivo de poner en valor la entrega de los presbíteros y su aportación a la sociedad.

La entrega de estos reconocimientos, que alcanzan su decimotercera edición, se celebrará el lunes 16 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Universidad Francisco de Vitoria.

En esta edición se ha distinguido a Luis Oliver Xuclà, párroco de Santo Tomás de Villanueva en Benicàssim (Castellón) desde 2013, que ha impulsado una aplicación móvil para facilitar la consulta de horarios y actividades en verano, cuando la población local pasa de 20.000 a 120.000 personas.

Por su parte, Emilio Palomo Guío, párroco de Santa Beatriz de Silva en Toledo, ha sido reconocido por su creatividad y cercanía para activar la vida parroquial. Palomo ha destacado por su labor en la dirección espiritual y su atención a personas con adicciones en la asociación Familia Anawin.

Asimismo, ha sido galardonado Aurelio Carrasquilla Jerez, sacerdote de la diócesis de Getafe y vicario episcopal para la Pastoral Caritativa y Social desde 2019. Entre sus labores recientes, ha coordinado en julio y agosto de 2026 la respuesta diocesana ante los incendios forestales registrados en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, prestando atención a los vecinos desalojados y alojados en pabellones deportivos del sur de la región.

Por su parte, el doctor en Medicina y Cirugía Luis Sánchez Ruiz, ordenado presbítero en 2004 y actual delegado episcopal para la Pastoral de Enfermos y Mayores de la archidiócesis de Valencia, ha sido premiado por su acompañamiento espiritual de personas enfermas, mayores o en situación de dependencia.

Finalmente, la organización ha otorgado una distinción a título póstumo a José Antonio Álvarez Sánchez, quien fue nombrado obispo auxiliar de Madrid en 2024 y falleció un año después, para reconocer su trayectoria sacerdotal y su implicación en la formación y acompañamiento del clero.