Un ganadero polaco regala al Papa un caballo blanco antes de la audiencia general

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ganadero polaco ha obsequiado este miércoles al Papa León XIV con un caballo blanco, un semental árabe pura sangre, antes de la audiencia general, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

La idea de este regalo la tuvo Andrzej Michalski, fundador de una reconocida ganadería en Kolobrzeg-Budzistów, Polonia, cuando vio una fotografía del pasado del Papa Prevost.

"Cuando vi fotos del Papa a caballo en Perú, tuve la idea de regalarle un hermoso caballo árabe digno de él, porque el color blanco recuerda a la sotana blanca papal", ha señalado Michalski a Vatican News.

El ganadero ha destacado que con este obsequio quiere expresar su agradecimiento y seguir el llamamiento del Pontífice a fortalecer el amor con gestos concretos.

Michalski ha asegurado que "el Papa estaba muy contento" con el caballo al que ha paseado sujetando las riendas, y ha apuntado que espera que su gesto contribuya a la realización de las tareas que la Iglesia lleva a cabo en todo el mundo de acuerdo con el carisma papal.

La Yeguada Michalski no solo sirve como criadero de caballos, sino que también es un importante centro de hipoterapia (terapia ecuestre). La alcaldesa de Kolobrzeg, Anna Mieczkowska, que también viajó a Roma ha destacado que esta terapia es especialmente útil para niños con discapacidades motoras.