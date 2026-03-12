Gobierno adjudica la redacción de proyectos de implantación de planes de emergencia en presas de Cáceres, Ávila y Madrid

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una reunión con la presidenta de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), Juana María Navarro Lázaro, a 11 d - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha adjudicado a la empresa Ingiopsa Ingenieria, S.L. los trabajos de redacción de los proyectos de implantación de los planes de emergencia de las presas de Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres, y otras en las provincias de Cáceres, Ávila y Madrid.

Así consta en una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogida por Europa Press.

El primer lote adjudicado incluye la Presa de Portaje, la Presa de Torrejoncillo, la Presa de Arroyo de la Luz, la Presa de Casar de Cáceres, la Presa de Zarza la Mayor, la Presa de Navalmoral de la Mata y dique de Collado y la Presa de Villanueva de la Vera. El segundo lote contempla la Presa de Los Morales y la Presa del Pajarero.

Respecto al valor de las ofertas seleccionadas, en el caso del primer lote asciende a 339.472,61 euros, mientras que en el segundo es de 110.213,27 euros.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicaba este miércoles en los Desayunos Informativos de Europa Press que en cuanto el Gobierno llegó a Moncloa hizo una auditoria "transparente y desde el rigor técnico" sobre el estado de las presas en España.

Al margen de ello, Aagesen destacaba que ha llevado a cabo "1.800 inspecciones" y ha incrementado el presupuesto "en un 50%". Entre otras cosas, ha aprobado 40 millones de euros que también servirán para aumentar el personal de las Confederaciones Hidrográficas (CCHH).

"Es un día para poner en valor el extraordinario trabajo del personal de todas las Confederaciones Hidrográficas que gestionan esas presas y que han permitido que los impactos de este tren de borrascas sea infinítamente más pequeños", subrayaba.

Por otro lado, el Partido Popular presentó en febrero un plan de emergencia para garantizar la seguridad de las presas españolas "ante el deterioro de su estado de conservación y la ausencia de planes de emergencia actualizados en el 75% de los embalses del país", según un informe en el que estima una inversión de unos 100.000 millones de euros para las políticas hidráulicas hasta 2035.

Según el documento, elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, de la inversión estimada al menos el 10% se destinaría a la modernización del parque de presas. La cifra global incluye un programa presupuestario específico de entre 400 y 500 millones de euros para las presas de titularidad estatal y un programa extraordinario de 4.000 millones de euros para las cuencas mediterráneas, que incorpora actuaciones en barrancos.

"La seguridad hidráulica no es una cuestión ideológica ni secundaria, es una política de Estado vinculada directamente a la protección de vidas humanas, la estabilidad económica y la resiliencia frente a fenómenos extremos", defiende el informe recogido por Europa Press.