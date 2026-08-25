El Gobierno celebrará mañana una reunión específica para preparar el comienzo del curso escolar en Ceuta

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece una rueda de prensa, en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que este miércoles habrá una reunión específica para preparar el comienzo del curso escolar en Ceuta del órgano colegiado con Ministerios, Delegación de Gobierno de Ceuta y Gobierno de Ceuta creado tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional de este martes.

Así lo ha avanzado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha anunciado que el propio Torres asumirá el mando único tras la declaración de 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis derivada de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos.

Las competencias educativas de Ceuta y Melilla dependen del Gobierno. Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, las clases en Ceuta darán comienzo el día 8 de septiembre para el alumnado de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.