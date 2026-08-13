Grandes ciudades ingresaron en 2025 un 22,7% más por multas de tráfico de lo previsto en su presupuesto, según estudio

Efectivos de Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve grandes ciudades españolas que disponen de dato de ingresos reales en 2025 superaron en ese ejercicio su propia previsión presupuestaria de ingresos por multas de tráfico en un 22,7 % de media. En conjunto reconocieron 489,9 millones de euros frente a los 390,5 millones que habían consignado en sus presupuestos, un desfase agregado del 25,5 %.

Así, ocho de las nueve cerraron el ejercicio por encima de lo previsto y una sola, Palma, se quedó por debajo, de acuerdo con los datos elaborados por Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, con la información proporcionada por los ayuntamientos en sus liquidaciones presupuestarias.

Según la entidad, las cifras de liquidación de 2025 a 31 de julio de 2026 describen una práctica sistemática "como es que los grandes consistorios presupuestan por multas cantidades muy inferiores a las que después ingresan". La consecuencia es una previsión más "políticamente correcta" en el momento de aprobar las cuentas y "un ingreso muy superior en el momento de liquidarlas". De hecho, Dvuelta sostiene que esa distancia entre lo aprobado y lo reconocido permite a los ayuntamientos "enmascarar el verdadero peso de la multa en sus cuentas y presentar como excedente sobrevenido lo que en realidad es un ingreso previsible".

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, los datos presupuestarios recogen a finales de julio de 2025 un ingreso por multas de 283.220.606 euros, frente a los 208.490.000 euros consignados en su presupuesto. La diferencia asciende a 74,7 millones de euros y un desfase del 35,8 %, el mayor en términos absolutos de todas las ciudades analizadas. El dato contrasta con la previsión para 2026, ejercicio en el que el Consistorio ha rebajado la partida hasta los 194,5 millones, un 6,7 % menos que lo presupuestado en 2025.

Barcelona reconoció 64.984.024 euros frente a los 60.504.000 euros presupuestados, un 7,4 % por encima de la previsión. Es la segunda ciudad por volumen absoluto de ingresos por sanciones de tráfico y una de las que presenta un desfase porcentual "más contenido".

Valencia es el caso "más llamativo en términos relativos", según Dvuelta. El Ayuntamiento reconoció 27.903.696 euros cuando su presupuesto para el ejercicio era de 14.000.000 de euros. La diferencia alcanza los 13,9 millones y un desfase del 99,3 %, es decir, prácticamente el doble de lo previsto. Para 2026 el Ayuntamiento mantiene la misma previsión de 14 millones de euros, "lo que sitúa de nuevo la estimación muy por debajo de lo que apuntan los datos históricos recientes".

Sevilla reconoció 24.127.599 euros frente a los 22.025.321 euros presupuestados, un 9,5 % por encima de la previsión. El dato de Sevilla conserva carácter estimado.

Palma es la única de las ciudades analizadas que no alcanzó su previsión presupuestaria. Reconoció 25.577.123 euros frente a los 32.610.000 euros consignados, un 21,6 % por debajo y 7 millones de euros menos de lo aprobado. El Consistorio ha vuelto a consignar 32,6 millones por este concepto en 2026.

Bilbao reconoció 23.100.159 euros frente a los 17.500.000 euros presupuestados, un 32 % por encima de lo previsto. Es el tercer mayor desfase porcentual de todas las ciudades analizadas, solo por detrás de Valencia y Madrid.

En cuanto a Málaga, cerró el ejercicio con 20.306.748 euros reconocidos frente a los 17.152.820 euros presupuestados, un desfase del 18,4 %. La cifra es ya definitiva y pierde el carácter estimado que tenía en versiones anteriores.

Zaragoza registró 14.144.460 euros de derechos reconocidos frente a los 12.000.000 de euros presupuestados, un 17,9 % por encima de la previsión. Y Murcia reconoció 6.557.483 euros frente a los 6.200.000 euros presupuestados, un 5,8 % por encima. Es la ciudad que ajustó su previsión con mayor precisión de todas las analizadas.

Respecto a las Palmas de Gran Canaria no dispone de dato de derechos reconocidos correspondiente a 2025 en el momento de publicación de este comunicado. Su presupuesto para el ejercicio consignaba 8.213.159 euros por este concepto.

Para Dvuelta, las liquidaciones de 2025 "desmontan cualquier explicación técnica". En su opinión, "que ocho de cada nueve grandes ciudades rebasen su propio techo presupuestario, y que la desviación media se sitúe en el 22,7 %, describe un modelo que trata de ocultar al ciudadano la realidad de las políticas de recaudación por sanciones de tráfico".

Ante estos datos, Dvuelta ha advertido de que este mecanismo convierte la sanción de tráfico en "una fuente de financiación municipal opaca, sustraída al debate presupuestario y al control de los contribuyentes, que son quienes acaban pagando esos casi 100 millones de euros de exceso".

Además, ha reclamado que los ayuntamientos publiquen de forma regular y desglosada la liquidación de esta partida y que expliquen, ejercicio a ejercicio, "por qué sus previsiones se equivocan siempre a su favor".