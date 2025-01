Guterres pide "medidas climáticas pioneras" tras las "temperaturas abrasadoras" de 2024, año más cálido de la historia

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Gutérres, ha reclamado "medidas climáticas pioneras" tras las "temperaturas abrasadoras" de 2024 después de que diversas instituciones hayan confirmado que el 2024 ha sido el año más cálido del que se tiene constancia. A su parecer, todavía se pueden evitar las peores consecuencias de la "catástrofe climática, pero "los líderes deben actuar y deben hacerlo ya".

Diversas instituciones han publicado este viernes de manera coordinada seis conjuntos de datos que muestran que el 2024 fue el año más cálido del que se tiene constancia. Los seis conjuntos ponen de relieve el ritmo del calentamiento, aunque al emplear meteodologías diferentes no todas indican una anomalía de temperatura superior a 1,5ºC sobre la media del período 1850-1900.

Los conjuntos de datos proceden del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), el Servicio Meteorológico del Japón (JMA), la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met Office) en colaboración con la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia (HadCRUT) y Berkeley Earth.

En concreto, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), parte de la ONU, ha advertido de un calentamiento de 1,55ºC. Superar la barrera del 1,5ºC es especialmente relevante dado que este es el límite marcado por el Tratado de París para limitar la subida de las temperaturas. En este marco, Gutérres ha insistido en que el hecho de que en años concretos se sobrepase el límite de los 1,5ºC no quiere decir que no se pueda alcanzar el objetivo a largo plazo. "Significa que tenemos que luchar aún más para encarrilar su consecución", ha concluido.

Por su lado, la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, ha querido destacar que el hecho de superar el umbral de 1,5 °C durante un año específico no significa que no se puedan alcanzar los objetivos de temperatura a largo plazo fijados en el Acuerdo de París, porque "su consecución depende de valores medidos a lo largo de décadas y no respecto a un año concreto".

Sin embargo, ha recalcado la necesidad de reconocer que "cada fracción de grado de calentamiento cuenta". "Con independencia de si la temperatura queda por debajo o por encima del umbral de 1,5°C, toda intensificación adicional del calentamiento global agrava sus consecuencias para nuestras vidas, nuestras economías y nuestro planeta", ha afirmado.