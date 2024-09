¿Habrá veranillo de San Miguel en 2024? Esta es la predicción de la AEMET

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'veranillo de San Miguel' es un fenómeno que se caracteriza por un periodo de buen tiempo y popularmente se relaciona en España con el 29 de septiembre, fecha en el santoral dedicada a San Miguel, coincidiendo con las primeras semanas de otoño y la inestabilidad climática que caracteriza a esta estación.

No obstante, no se trata de un fenómeno que ocurra todos los años y no tiene por qué coincidir necesariamente con el 29 de septiembre. Las predicciones de los expertos apuntan a que la percepción de la existencia de un 'veranillo' en otoño puede llegar a depender de cada región de España, con el Mediterráneo registrando temperaturas altas mientras en otras regiones llega el frío.

Así, de cara al martes, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha avanzado que seguirá todavía el tiempo algo revuelto en el este peninsular y en Baleares con chubascos dispersos. Aún así, ya comenzarán a notarse los efectos de las borrascas atlánticas en el noroeste de la Península. De esta manera, habrá lluvias abundantes y vientos fuertes en las costas atlánticas gallegas, precipitaciones que se extenderán con menor intensidad al resto de la comunidad gallega, también a Asturias y al noroeste de Castilla y León. En el resto del país, se registrarán intervalos nubosos pero sin lluvias y, además, las temperaturas diurnas serán algo más bajas por el oeste del territorio.

El noroeste peninsular continuará bajo la influencia de borrascas atlánticas el miércoles. Durante esta jornada, las lluvias serán más abundantes que el día anterior en buena parte de Galicia y los acumulados de precipitaciones podrán ser importantes. Asimismo, las precipitaciones se extenderán a buena parte del Cantábrico, al oeste de Castilla y León y también a Extremadura, sin descartar alguna lluvia más débil en otros puntos de los tercios norte y oeste del territorio.

Del Campo ha indicado que los cielos estarán más abiertos en el este peninsular y los vientos soplarán con rachas fuertes en el oeste de la Península. Específicamente, serán vientos que serán del suroeste, por lo tanto templados, que harán subir a las temperaturas en casi todo el país. Incluso en puntos del Mediterráneo, a donde estas rachas llegarán muy recalentados, es posible que se puedan superar los 32ºC.

Ya el jueves continuará una situación similar, con un ambiente dominado por las bajas presiones atlánticas. De nuevo, lloverá en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos y las precipitaciones se extenderán de forma más débil a amplias zonas del oeste y centro de la Península, así como a puntos del norte. Este día, las lluvias no llegarán ni al Mediterráneo ni a Baleares y continuarán soplando los vientos del oeste y suroeste con rachas fuertes en zonas del norte del país, sobre todo en montañas y litorales.

Según el portavoz de AEMET, esto hará que sigan subiendo las temperaturas en la fachada mediterránea, donde se llegarán a superar los 32 a 24ºC en ciudades como Alicante o Valencia y a alcanzar los 35ºC en la ciudad de Murcia. Sin embargo, a últimas horas se empezará a notar descenso térmico por el noroeste que durante el viernes se extenderá a buena parte del país.

Este día, el viernes, comenzarán a llegar a la Península vientos del noroeste y del norte que arrastrarán una masa de aire más fría que se quedará estancada en el territorio peninsular durante el fin de semana. Por lo tanto, aunque los cielos estén más despejados durante estos dos días y las lluvias queden acotadas al extremo norte de España, Del Campo ha avisado de que el ambiente será frío para la época del año. De hecho, es posible que incluso se registren las primeras heladas del año en localidades de montaña o páramos del interior peninsular. Asimismo, capitales de provincia como Ávila, Segovia, Soria, Teruel o Vitoria podrán bajar hasta los 2 o 4 grados.

Por lo tanto, habrá ambiente frío, sobre todo de madrugada y a primeras horas de la mañana, con unas temperaturas que durante el sábado y el domingo serán entre 5 y 10 grados inferiores a las habituales para esta época del año en la mitad norte, más propias de comienzos de noviembre. Aún así, el portavoz de AEMET ha avanzado que es probable que los valores se recuperen a comienzos de la próxima semana y que se normalicen. Finalmente, en Canarias predominará un régimen de vientos alisios en los próximos días con intervalos nubosos en el norte del archipiélago y cielos más despejados en el sur. Las temperaturas serán suaves, de entre 25 y 28ºC de máxima en las costas.