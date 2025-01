Humana recupera más de 19.000 toneladas de textil usado en 2024, 77 millones de prendas, un 6% más que el año anterior

La entidad dice generar un puesto de trabajo en España por cada 25 toneladas de textil recogido

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Humana ha recuperado 19.074 toneladas de textil usado en 2024, lo que equivale a 77,2 millones de prendas, según el balance de la Humana Fundación Pueblo para Pueblo. Esto supone un 6,3% más que el año anterior, cuando se recobraron 17.946 toneladas. En total, el 63% del textil que gestiona la entidad se reutiliza, el 28% se destina al reciclaje y el resto es impropio.

Según ha destacado la entidad, la gestión del textil usado contribuye a la lucha contra el cambio climático ya que, de acuerdo con un estudio de la Federación Humana People to People, por cada kilogramo de roba recuperada (y que no acaba en un vertedero para ser incinerado) se evita la emisión de 6,1 kilogramos de dióxido de carbono (CO2). Por lo tanto, las 19.074 toneladas recuperadas en España en 2024 evitaron la emisión de 116.354 toneladas de CO2 .

Además, también ha argumentado que genera un puesto de trabajo en España por cada 25 toneladas de textil recogido (tiene una plantilla de 740 personas). Asimismo, ha explicado que los recursos que se obtienen se destinan principalmente a los programas de desarrollo que Humana lleva a cabo en los países del Sur de la mano de contrapartes o socios locales; entre otros, proyectos de formación de profesores de primaria, de agricultura sostenible o de lucha contra el VIH/SIDA o la tuberculosis.

Por otra parte, ha enumerado las novedades del sector para 2025. Por ejemplo, ha mencionado que desde el 1 de enero de este año la Unión Europea (UE) obliga a los municipios de los Estados miembro a asegurar el servicio de recogida selectiva del residuo textil y a establecer unos objetivos para su reutilización y reciclado.

Con respecto a ello, la fundación ha subrayado que es "imprescindible" generalizar la recogida selectiva de textiles usados para que puedan ser valorizados adecuadamente y no acaben de forma masiva en un vertedero. Aún así, también ha defendido que la recogida selectiva es "sólo una etapa de una cadena de valor que necesita ser escalada" y pone el foco también sobre la reutilización --de la que las tiendas Humana "son un ejemplo"-- y el reciclado.

RESPETAR LA JERARQUÍA DE RESIDUOS Y MAXIMIZAR LA REUTILIZACIÓN

A su vez, Humana ha recordado que la Comisión Europea obligará a introducir un sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) obligatorio para los productos textiles y de calzado en todos los Estados miembro. Este debería estar operativo en abril. Una vez aparezca la directiva europea, se iniciará un proceso de entre 12 a 18 meses para poner en marcha el RAP en España.

La entidad entiende que un sistema de RAP bien diseñado debe respetar la jerarquía de residuos e invertir no solo en reciclaje, sino también en innovaciones de recogida y clasificación que maximicen la reutilización. A su vez, argumenta que se deberían incluir a los operadores de segunda mano en la toma de decisiones y así aprovechar la experiencia acumulada en este sector (casi 40 años en el caso de Humana).

En este sentido, pide tratar a todos los gestores por igual y fomentar la competencia; así como reconocer su deber de comprender y apoyar los países del Sur global (receptores de gran parte del textil usado europeo) a controlar la calidad de los flujos entrantes y a gestionar los residuos asociados al procesado y comercialización de estos materiales. Según puntualiza, la ropa usada asequible de la UE es esencial para las comunidades de bajos ingresos de África y el sur de Asia y las restricciones a la exportación podrían limitar su acceso a prendas de calidad, lo que reduciría su poder adquisitivo.

Asimismo, insiste en la necesidad de desarrollar la capacidad técnica y operativa de la industria nacional del reciclaje, promoviendo el reciclaje postconsumo en España. Por esta parte, prevé que el equilibrio económico de la actividad cambie al tener más territorio por cubrir, más material que tratar y una ratio de reutilización menos favorable (debido a la mala calidad de la ropa 'fast-fashion' y 'ultra fast-fashion'). "Esto provocará que aumenten los costes y ahí surge el interrogante de quién los asumirá", se ha preguntado.

Según ha detallado, hoy en día operan en España dos SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor): Gerescal en el ámbito del calzado y la Asociación para la Gestión del Residuo Textil y el Calzado, que opera bajo el nombre de RE-VISTE. Hasta el texto legislativo definitivo, este último va a impulsar un programa piloto de recogida de residuos textiles y de calzado en seis municipios para determinar cómo se podrían establecer los sistemas de recogida y clasificación del textil, dado que en un futuro serán de su competencia.

Por último, Humana ha detallado que la Ley de Residuos impide la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos, entre los que se encuentran la ropa y el calzado. Dichos excedentes se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización o a las siguientes opciones de la jerarquía de residuos.