Archivo - Varias personas durante un rezo del rosario. - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia portuguesa pagará 1,6 millones de euros en indemnizaciones a víctimas de abusos. Así lo han indicado este jueves los obispos lusos, tras terminar el proceso de reparación iniciado por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) y la Conferencia de Institutos Religiosos de Portugal (CIRP).

De las 78 solicitudes que han recibido, los obispos han informado de que un total de 57 ya han sido aprobadas para recibir una compensación económica, "por un total de 1.609.650 de euros", según señala un comunicado publicado por la Conferencia Episcopal Portuguesa.

Aún quedan 9 solicitudes en la fase final de análisis para determinar el importe a conceder y una solicitud está pendiente de decisión de la Santa Sede. Las 11 solicitudes restantes fueron rechazadas.

La compensación económica que se concederá a cada persona tiene un valor máximo de 45.000 euros y un valor mínimo de 9.000 euros. Estos valores fueron establecidos por la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) en la asamblea plenaria extraordinaria del 27 de febrero de 2026.

Los obispos señalan que saben que "otorgar una compensación económica no borra lo sucedido ni elimina las consecuencias del abuso" pero añaden que con este "gesto" quieren reconocer el "sufrimiento y la dignidad" de cada víctima.

"Reconocemos la gravedad del sufrimiento padecido, a menudo guardado en silencio durante años, apreciamos sinceramente el testimonio que nos han confiado y reiteramos nuestra petición de perdón por todo el daño causado", subrayan.