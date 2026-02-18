Igualdad abrirá un espacio de debate sobre el burka y la libertad de las mujeres cuando hay contradicción de derechos

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avanzado que están trabajando desde su departamento para generar un congreso sobre la libertad y el consentimiento de las mujeres en ámbitos en los que se produce una contradicción entre derechos, como en el caso del burka.

"Yo estoy trabajando en el seno del Ministerio para generar un Congreso sobre la libertad y el consentimiento de las mujeres en todos los ámbitos en los que se produce esa contradicción entre derechos", ha explicado Redondo, este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos del Congreso.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han precisado, posteriormente, a Europa Press que será "un espacio de debate" aunque todavía no han concretado la fórmula exacta, que podría ser un congreso o unas jornadas.

Así lo ha avanzado Redondo al ser preguntada por la proposición de ley de Junts para prohibir el burka --presentada este martes, coincidiendo con la votación de la propuesta de Vox sobre el mismo tema, que finalmente fue rechazada--.

La ministra ha indicado que "es un debate necesario" e "importante sobre derechos fundamentales" y que no se puede zanjar con una votación.

"Creo que nos merecemos como sociedad ese gran debate, que tiene que ser también un debate global, un debate internacional, en el seno del Parlamento, en el seno de las instituciones, en el debate social y creo que es imprescindible. No se puede zanjar este debate, lamentablemente, con una votación ni con un tiempo limitado. Necesitamos ampliar el debate y eso es lo que vamos a proponer y estamos trabajando desde el Ministerio de Igualdad", ha insistido.