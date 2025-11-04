Igualdad Animal pide a Luis Planas que apoye la PNL para acabar con la alimentación forzada para producir foie gras

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura las nuevas instalaciones de Bodega Cuatro Rayas, a 3 de noviembre de 2025, en La Seca, Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/M.A Santos - Europa Press

La Fundación Igualdad Animal ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que apoyo la Proposición No de Ley (PNL) registrada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar que propone poner fin a la alimentación forzada de patos y ocas utilizada para la producción de foie gras en España y que será debatida "en las próximas semanas" en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados.

Así se ha expresado la ONG a través de una carta que han enviado a Planas, así como a través de un vídeo. En el texto, presentado ante el propio Ministerio, los animalistas inciden en que el debate de esta PNL constituye "una oportunidad para que España avance hacia un modelo ganadero más responsable y acorde con los valores europeos en materia de sostenibilidad animal y bienestar".

Además, ponen el foco sobre cómo España es "uno de los últimos cinco países europeos que todavía permite la alimentación forzada, junto con Francia, Hungría, Bulgaria y la región de Valonia en Bélgica". A su vez, recalcan que la PNL cuenta con un "amplio" respaldo social y que ya ha recibido el apoyo de "más de 120.000 personas" a través de una recogida de firmas impulsadas por la propia organización.

Al margen de ello, recuerda que la disposición final quinta del Real Decreto sobre las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a elaborar una norma sobre el bienestar de patos y ocas en explotaciones de foie gras. Por último, subraya que lo que la PNL plantea es una "transición ordenada" hacia métodos alternativos de alimentación natural que ponga fin a la alimentación forzada.

"El fin de la alimentación forzada es un paso imprescindible para situar el bienestar animal en el centro de la política en nuestro país y avanzar hacia un modelo más ético y sostenible", ha señalado la gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulá.