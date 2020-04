Interior detecta 200 actos de desinformación, sin datos de que el objetivo sea la confrontación política

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este lunes de que la Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior ha monitorizado y tramitado 200 eventos de desinformación grave durante la vigencia del Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus, y ha detallado que no tienen ningún "dato objetivo" de que la finalidad de los mismos sea la confrontación política.

Así lo ha explicado el titular de Interior en una rueda de prensa telemática, donde ha sido preguntado sobre si el Ministerio que dirige tiene constancia de que los bulos y las noticias falsas se estén utilizando como arma arrojadiza para la confrontación política.

Según ha detallado el ministro Grande-Marlaska, estos eventos de desinformación detectados están relacionados con cuestiones "relevantes" como supuestas curas caseras o vacunas contra el COVID-19, noticias falsas sobre medicamentos que aceleran el contagio del virus; informaciones confusas sobre actuaciones y capacidades de los sistemas sanitarios, o manipulación de documentos oficiales.

"Nosotros, principalmente, lo que estamos observando son bulos que tienen una finalidad, en muchos casos, de generar alarma social, una desconfianza innecesaria, indebida e ilegítima hacia instituciones o personas en concreto", ha asegurado, para después añadir que, en materia de confrontación política, no tienen ningún "dato objetivo" en este momento.

No obstante, el ministro ha insistido en que los bulos y desinformaciones "afectan a algo tan relevante como es la salud pública". "Efectuar desinformación o comunicación engañosa en materia de medicamentos, vacunas, de la situación del sistema sanitario puede provocar, razonablemente, riesgos importantes no ya no solo para la salud democrática, sino para la propia salud pública, como dijo el presidente del Gobierno", ha recalcado.