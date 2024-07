Investigan la muerte de la mujer de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) como posible caso de violencia de género

ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga la muerte de la mujer de Ejea de los Caballeros, de 48 años, como un posible caso de violencia de género, después de que la Guardia Civil haya informado que se ha detenido a una persona en relación con este crimen.

El arresto se ha producido este viernes, 12 de julio. La investigación está bajo secreto de sumario, por lo que no se pueden aportar datos sobre el proceso. El Juzgado número 1 de Ejea de los Caballeros se ha hecho cargo del asunto.

No obstante, desde el pasado 6 de julio, cuando se produjeron los hechos, no se ha descartado ninguna hipótesis, siendo el ajuste de cuentas la que más fuerza había cobrado. En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, indicó el pasado martes, en declaraciones a los medios de comunicación, que tras la primera inspección ocular "la hipótesis principal de trabajo no era la violencia de género".

La mujer, vecina de Ejea de los Caballeros, fue hallada muerta en el local comercial que regentaba junto a su marido, de 49 años, herido de gravedad. El hombre fue ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza con un traumatismo craneoencefálico.

En Aragón se contabilizan 33 mujeres asesinadas desde que hay registros, en 2003. El pasado año 2023 hubo una víctima mortal en Villanueva de Gállego (Zaragoza). En España, son 1.265 las mujeres asesinadas desde que hay datos, 21 de ellas en 2024.