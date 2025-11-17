Jeannette Núñez (Florida International University): "La educación va a cambiar muy radicalmente con la tecnología"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Florida International University (FIU), Jeannette Núñez, prevé que la educación, especialmente universitaria, "va a cambiar muy radicalmente con toda la tecnología".

"Sabemos que lo que es la educación está cambiando mucho más allá por temas de tecnología, lo que es la Inteligencia Artificial. Creo que nos trae oportunidades más allá de lo que es tradicional", ha señalado Núñez en una entrevista a Europa Press con motivo de su visita a Madrid.

Durante su estancia en España, la presidenta de FIU ha firmado este lunes un acuerdo de colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y firmará otro con la Universidad Complutense de Madrid.

"Es un placer poder involucrarnos con UNIR y con la Complutense también vamos a tener la oportunidad y el privilegio de firmar tratos que van a formar parte de la política de FIU, de asegurar que estamos involucrándonos a nivel internacional", ha manifestado.

Núñez, que ha destacado que Florida International University es una universidad que tiene más de 4.500 alumnos internacionales, ha puesto en valor los acuerdos que firmará durante su visita a Madrid: "Más que un trato que se va a firmar es el inicio de los pasos que vamos a tomar para poder buscar la manera de involucrarnos y de colaborar mucho más allá de lo que lo hemos hecho".

"Es no sólo buscar la manera de integrarnos aquí, también buscar la manera de tener oportunidades para ambos, para nuestros estudiantes. Vamos a ver el inicio de oportunidades de convenios, de oportunidades de intercambio de estudiantes y también colaboraciones de estudios científicos", ha avanzado.

Para la presidenta de FIU, la firma de estos acuerdos "es algo muy importante y muy especial" y, por ello, está "muy entusiasmada" de poder liderar estas iniciativas.

Sobre la elección de UNIR y la Universidad Complutense para la firma de estos acuerdos, Núñez ha explicado que son dos universidades "un poco diferentes", una privada y una pública, pero con "la misma visión para darle ese acceso a los estudiantes".

"La universidad UNIR aquí, en lo que es la educación online, es algo muy importante, también para FIU, y tenemos la facilidad de poder integrarnos de manera muy fácil con UNIR", ha apuntado.

Respecto a la Universidad Complutense, ha recordado que ambas instituciones tienen "historia en el pasado" y ha asegurado que tiene la visión de "seguir empujando esos vínculos". "Ese intercambio de estudiantes, ese intercambio de facultad, creo que es lo más importante que podemos iniciar y que podemos promover", ha añadido.

La presidenta de FIU también tiene previsto reunirse en España con líderes empresariales. "FIU se destaca no sólo como una de las mejores universidades a nivel nacional, una de las más grandes con 55.000 alumnos, más de 340.000 exalumnos y yo soy una de ellas, pero también creo que la importancia y la relevancia de FIU es que no sólo le va a proveer una educación excelente a sus estudiantes, pero también esas relaciones que tenemos con la industria, con las empresas, con el sector privado", ha comentado.

En este sentido, ha incidido en que lo que hace FIU es asegurar que sus estudiantes "tengan esas oportunidades". "Creo que eso va a darles un paso adelante de los demás estudiantes por esas relaciones que tenemos con los empresarios", ha subrayado.

Núñez ha sido reconocida con la Medalla de la Sociedad de Estudios Internacionales, un galardón con el que se siente "muy honrada" de poder recibir. "Creo que FIU tiene una reputación bastante buena aquí y las oportunidades de que crezca ese reconocimiento son importantes y son clave", ha concluido.