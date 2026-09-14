Jorge Bujía Feal, nuevo director general financiero de Prisa

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Prisa, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, ha acordado nombrar como nuevo director general financiero (CFO) de la Sociedad a Jorge Bujía Feal con efectos desde el día de hoy, según ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Bujía, hasta ahora director general de Operaciones y Finanzas de Santillana, sustituye a Francisco Javier Ruiz y formará parte del colectivo de la Alta Dirección, que continuará integrado por los directivos siguientes: consejera delegada de PRISA Media, consejero delegado de Santillana, secretario del Consejo de Administración de Prisa, CFO de Prisa, director Corporativo y de Relaciones Institucionales, directora Corporativa de Presidencia y Comunicación, directora de Sostenibilidad, directora Corporativa de Personas y Talento y directora Auditoría Interna.