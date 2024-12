Una joven del público del Real celebra el segundo premio del Sorteo: "Mi pareja me lo ha dicho y me he quedado callada"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven que ha asistido este domingo 22 de diciembre al Teatro Real para asistir al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha resultado ser una de las agraciadas del segundo premio, el 40.014, que ha salido a las 13.30 horas y que se ha convertido en el más 'tardón' de los premios mayores de este 2024.

"Estaban los niños con la bolita y mi pareja me ha llamado para decirme que le había tocado. No sabía a qué premio se refería, pero me ha dicho que era el segundo y me he quedado callada en la butaca", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

La agraciada, que ha puntualizado que le ha tocado a su pareja, ha explicado que lo compró en Camas (Sevilla) junto con un grupo de amigos y que durante la llamada "no podía ni oírle". "Solo le he entendido que se iba a celebrarlo al bar con los amigos", ha afirmado.

La afortunada, que ha reconocido que ella llevaba bastantes décimos, está en Madrid para celebrar la Nochebuena con su familia. "Será una velada estupenda", ha bromeado. Además, ha comentado que "siempre" se habla si toca la Lotería, pero es algo "impensable" que se haga realidad. "Imagino que haremos algún viajecillo", ha avanzado.