La jugadora Kendall Martín y el socialista Víctor Gutiérrez, entre los premiados por Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+ (ADI LGTBI+) ha reconocido este viernes en Madrid a la jugadora de baloncesto Kendall Martin y al diputado socialista y exwaterpolista Víctor Gutiérrez, entre otros, en la III edición de los Premios ADI, que se ha celebrado en el Ministerio de Igualdad.

En este sentido, Kendall Martin ha recibido el galardón 'Abriendo camino en el deporte trans' por su trayectoria como jugadora y por haberse convertido en la primera mujer trans en incorporarse al FC Barcelona, "un ejemplo internacional de superación, visibilidad y reivindicación del derecho de las personas trans a participar en igualdad".

Por su parte, Víctor Gutiérrez ha sido distinguido como 'Deportista activista' por su trayectoria en la lucha contra la LGTBIfobia en el deporte. El exjugador internacional de waterpolo actualmente ocupa un escaño en el Congreso por el PSOE. ADI ha destacado su trabajo que "combina impacto social, presencia mediática y compromiso legislativo".

La agrupación también ha galardonado al Cádiz CF con la 'Iniciativa por la inclusión en el deporte', por haber impulsado "uno de los modelos más innovadores y comprometidos de inclusión LGTBI+ en el deporte profesional". Su Punto Arcoíris, el primero en un estadio de La Liga, junto a la implementación de protocolos QR contra la LGTBIfobia en toda la ciudad, "lo convierten en un caso de excelencia".

Igualmente, ha reconocido con el 'Silbato arcoiris' a la Revista Píkara, por haber dado "espacio" a voces LGTBIQ+, "denunciando narrativas discriminatorias". "Su labor ha sido clave para generar debate social, informar con rigor y promover una mirada inclusiva en los medios", ha subrayado ADI.

De la misma manera, la capitana de la selección española de hockey hierba y participante en Juegos Olímpicos, Xantal Gine Patsi, ha sido premiada en la categoría 'Deportista femenina en favor de la diversidad e igualdad'.

Por otra parte, la actriz, guionista y directora Abril Zamora ha sido galardonada por 'Deporte en las artes'. "Su interpretación en Cabaret, donde combina expresión corporal, movimiento y narrativa escénica, conecta directamente con los valores del premio. Su carrera defiende la visibilidad, la diversidad y el derecho de las personas trans a ocupar todos los espacios culturales, situándose como un referente artístico y social", ha defendido ADI.

En esta misma línea, ADI ha distinguido, además, a la Fundación Eddy-G, por "su labor social por la inclusión"; a Manuela Saborido, como homenaje a su trayectoria en defensa de los derechos humanos; a Javier Gil Quintana, por "crear espacios seguros para la práctica deportiva del colectivo LGTBI"; y a la Asociación Defensa de los Derechos LGTBIQ+ de Alicante, por "promover" la defensa de derechos del colectivo.

Los premios han sido otorgados por un jurado compuesto por 16 representantes de clubes y entidades deportivas de ADI. Durante la gala, ha alertado de "posibles retrocesos" en los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito deportivo, derivados de "decisiones internacionales" o de "políticas implementadas en otros contextos deportivos".

Precisamente, ha otorgado la categoría 'Tarjeta Roja' a instituciones, personas o entidades cuyas decisiones, normativas o actuaciones representan un "retroceso grave en los derechos LGTBIQ+". En esta edición han sido: Federación Española de Kickboxing y Muaythai, Federación Española de Boxeo, Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas, Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana, Federación Insular de Boxeo de Gran Canaria y Federación Andaluza de Boxeo.

Finalmente, ADI ha subrayado "la importancia de visibilizar referentes positivos y relatos de lucha contra la discriminación, así como de impulsar políticas inclusivas en clubes, federaciones y administraciones públicas del deporte, con especial atención a deportistas trans y a las mujeres con desarrollo sexual diferenciado (DSD), evitando medidas que puedan incrementar la exclusión o la discriminación".

Por su parte, el presidente de ADI LGTBI+, Pablo de Miguel, ha dicho que es "fundamental" destacar el trabajo de "quienes rompen barreras y defienden la inclusión". "La colaboración con el Ministerio de Igualdad refuerza que estas acciones tienen respaldo institucional y que el deporte debe ser un espacio seguro, diverso y libre de discriminación", ha recalcado.