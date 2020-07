Julio comienza con temperaturas hasta 10ºC por encima de lo normal y pocas lluvias y así seguirá el resto del mes

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mes de julio comienza con un "ligero y pasajero" respiro de las temperaturas pero ya a partir del viernes volverán a subir y se situarán en temperaturas entre 5 y 10 grados centígrados (ºC) más altas de lo normal y parece que así seguirán buena parte del mes, con calor y pocas lluvias, salvo alguna tormenta o chubasco localmente fuerte, según ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que este miércoles y jueves el calor "dará un respiro" en algunas regiones en cuanto a las temperaturas, pero el fin de semana vuelven a subir los termómetros.

Así, ha precisado que julio comienza con un "ligero y pasajero" respiro en cuanto las temperaturas, después de un último día de junio que fue muy caluroso en general, con temperaturas que llegaron a 41ºC en Villarrobledo (Albacete), a 40,4ºC en Montoro (Córdoba) y 40ºC en Toledo.

Pero este primer día de julio se espera una bajada "generalizada" de las temperaturas, con la "excepción muy notable" en las regiones bañadas por el Mediterráneo, incluyendo el sur de Andalucía donde este miércoles "suben bastante".

De hecho, ha añadido que mientras en el tercio norte peninsular las temperaturas bajarán hasta 5 grados centígrados respecto al día anterior, por el contrario en puntos de la Comunidad Valenciana, Murcia y sur de Andalucía subirán hasta 10 grados y en el interior de estas regiones se rondarán los 40ºC.

Asimismo, también repuntan en Mallorca, donde se superarán los 35ºC en el interior de la isla igual que en la mayor parte del centro y sur peninsular.

El portavoz ha pronosticado que el jueves y el viernes seguirán bajando los termómetros en buena parte de España, de modo que el calor tan intenso en el área mediterránea remitirá en parte.

Respecto al viernes, ha apuntado que solo se superarán los 35ºC en algunos puntos de Extremadura, Andalucía y Región de Murcia. Además, estos dos días habrá tormentas en puntos del este peninsular que pueden ser localmente fuertes en el Pirineo catalán y en el sistema Ibérico, es decir, en el sur de Aragón y en el norte de la Comunidad Valenciana.

De cara al fin de semana, Del Campo espera un nuevo repunte en toda España, donde las temperaturas subirán de 5 a 10ºC en función de las zonas, lo que volverá a "calor de verano intenso en la mayor parte del país y se superarán los 35ºC en buena parte del interior y hasta los 40ºC en el valle del Guadalquivir.

Igualmente serán también calurosas las madrugadas, con noches tropicales en el Mediterráneo, la Cuenca del Ebro, Centro y sur de la Península. "Las temperaturas diurnas el fin de semana, especialmente el domingo se situarán entre 5 y 10 grados centígrados por encima de lo normal y las nocturnas serán hasta 5ºC superiores a las normales en el suroeste peninsular", ha comentado.

Esta situación de calor, con pocas lluvias salvo algunas tormentas es "muy probable" que continúe a principios de la próxima semana. Así, Del Campo prevé que, aunque el ambiente será más fresco en el tercio norte de la Península, en buena parte del resto país se superarán los 34ºC o 36ºC y se rondarán de nuevo los 40ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Sobre el archipiélago canario, ha indicado que también allí se notará el calor, sobre todo en las medianías orientadas al sur, donde se superarán los 34 o 36ºC. "Es una situación de altas temperaturas que en el archipiélago incluso podría incrementarse a partir del domingo o el lunes de la próxima semana", advierte.

En este contexto, ha pronosticado que este calor parece que podría tener continuidad todo el mes de julio pues los modelos de predicción mensual muestran temperaturas por encima de lo normal durante todo el mes, especialmente en las dos Castillas, Madrid y Andalucía.

No obstante, ha agregado que el calor será menos intenso, probablemente en las regiones mediterráneas, "lo que no quiere decir que vaya a hacer fresco". En principio no se esperan muchas lluvias para el mes de julio, aunque siempre cabe la posibilidad de que se produzcan tormentas de verano con chubascos localmente intensos.