La Junta Electoral andaluza desestima una denuncia del PP-A contra RTVE por llamar a su candidato Juan Manuel Moreno

Publicado 03/12/2018 12:46:06 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha desestimado una denuncia presentada por el PP-A contra RTVE por la denominación de su candidato como Juan Manuel Moreno en el debate a cuatro del 26 de noviembre, en lugar de Juanma Moreno.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Corporación pública, que ha informado de que la JEA señala que la cuestión de los rótulos "no fue objeto de negociación previa, por lo que se no recogió en el acuerdo de las cuatro formaciones políticas, y no puede decirse que haya incumplimiento por parte de RTVE".

De este modo, RTVE mantuvo en el debate a cuatro la denominación de Juan Manuel Moreno, como se le había rotulado "desde el inicio de campaña" y como se le rotuló en el debate de Canal Sur. "A cinco días para el final de la campaña, cambiar el rótulo del candidato podría generar confusión", alegó RTVE.

Según RTVE, el PP-A pidió en la mañana del 26 de noviembre que se denominase a su candidato, tanto en los rótulos como en las intervenciones de la moderadora, "por el nombre que aparece en los carteles de la campaña y con el que es conocido electoralmente".

La formación política presentó una denuncia ante la JEA por vulneración del artículo 66 de la LOREG, "que garantiza el pluralismo político y social, la proporcionalidad y la neutralidad informativa de los medios de información públicos en periodo electoral", reclamación que finalmente ha sido desestimada.