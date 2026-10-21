LaSexta emitirá dos debates con Ana Pastor y portavoces de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, el 2 y 9 de noviembre - ATRESMEDIA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

laSexta emitirá 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', dos encuentros moderados por la periodista Ana Pastor con representantes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, que tendrán lugar los próximos 2 y 9 de noviembre, previos al inicio de la campaña para las elecciones generales del día 29.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la cadena, que ha indicado que los debates buscan "ofrecer dos citas novedosas" para dar a conocer los programas electorales de las cuatro formaciones en temáticas como vivienda, economía, inmigración o el Estado de Bienestar.

Respecto al formato de los debates, laSexta ha señalado que sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que "garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público". Los encuentros contarán con público en el plató.

En el primer debate, que se celebrará el 2 de noviembre, se abordarán cuestiones como la vivienda y la economía, mientras que en el segundo, el 9 de noviembre, se tratarán asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar. Ambos podrán seguirse a través de atresplayer en su versión internacional.