Los Legionarios de Cristo tiene identificados 11 casos de abusos a menores en España, dos denunciados en 2022 y 2023

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Legionarios de Cristo tienen identificados en España 11 casos de abusos a menores, según recoge el IV Informe Verdad, justicia y sanación. En concreto, señalan que el canal independiente de denuncia y escucha Eshmá acompaña actualmente a nueve víctimas, la Congregación a tres, y se ha podido apoyar a dos personas en 2023 a través del programa de reparación y ayuda integral.

Todos los casos -que pueden suponer más de una víctima- se presentaron ante la justicia eclesiástica y cuando no estaban prescritos ante la penal. Dos de estos procesos no han concluido aún. En resumen, se trata de 6 sacerdotes cuyos casos fueron identificados durante la investigación histórica en 2019, 1 religioso acusado por acoso en 2017 cuyo caso fue sobreseído en justicia penal y no sigue en la congregación; 2 casos de monitores laicos denunciados en 2014 y 2017 de los cuáles uno fue condenado y otro juzgado no culpable, y 2 casos de sacerdotes denunciados en 2022 y 2023, respectivamente, ambos puestos ante la justicia eclesiástica y uno ante la penal, y cuyos procesos son los pendientes de conclusión.

A nivel internacional, señala que han emprendido "caminos de sanación" con más de 60 de las aproximadamente 170 víctimas de abuso sexual contra menores de las que se tiene noticia, y con 33 a través del canal independiente Eshmá. Desde 2010, 41 personas han recibido algún tipo de reparación, 17 de ellas a través del programa de reparación económica y ayuda integral implementado en 2022.

"Renovamos hoy nuestro compromiso institucional hacia todas las víctimas", ha asegurado el director territorial de los Legionarios de Cristo en España, Javier Cereceda.

También ha recalcado que este informe "quiere rendir cuentas de las acciones emprendidas en el último año" y con las que quieren "perseverar en el compromiso de luchar por generar ambientes seguros para los menores y personas vulnerables", así como "para no olvidar a las víctimas de estos abusos, y avanzar junto a ellas" en su compromiso de "buscar la verdad, la justicia y su sanación".

Asimismo, el informe señala que desde la investigación histórica y la publicación de sus resultados en diciembre de 2019 en el Informe 1941-2019, la Congregación ha atendido, hasta el 1 de marzo de 2024, denuncias en relación con 16 casos de sacerdotes legionarios no contabilizados en el informe histórico, en el que se recogen también los abusos del fundador Marcial Maciel.

El informe recalca que "todavía queda un largo camino que recorrer en la búsqueda de la verdad, la justicia y la sanación para las víctimas". Por ello, los Legionarios de Cristo se han comprometido dar prioridad a compromisos como responder a cualquier denuncia según los procedimientos establecidos, reforzar el acercamiento activo a las víctimas con las que todavía no hay contacto, dar seguimiento y mejorar el programa de reparación económica y el apoyo a víctimas e iniciar en el 2024 una auditoría externa del trabajo realizado que se refleja en los informes publicados.