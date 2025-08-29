Las lluvias acumuladas desde octubre están un 11% por encima de su valor normal, con 653 l/m2

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2024 hasta el 26 de agosto de 2025 se cifran en 653 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esto quiere decir que se encuentran un 11% por encima del valor normal correspondiente a dicho periodo: 590 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas se sitúan por encima de sus valores normales en gran parte de la Península, destacando especialmente en la región de Murcia, en la Comunidad Valenciana, y en la mitad occidental de Andalucía con casi más del doble de precipitación que lo normal para estas fechas. A su vez, también están por encima de esos valores a lo largo del Sistema Central e interior de Madrid, en el oeste de Castilla-La Mancha y en puntos del Sistema Ibérico.

Por el contrario, se encuentran por debajo de lo habitual en una franja del litoral cantábrico que comprende las provincia de Ourense y este de Lugo, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, así como en el cuadrante sureste peninsular, con excepción de la zona de Murcia mencionada previamente. En ambos archipiélagos, las cantidades registradas están por debajo de los valores normales del periodo 1991-2020, salvo en el norte de las islas de Mallorca, de La Palma y de La Gomera.

El organismo estatal ha explicado que entre el 20 y el 26 de agosto se registraron precipitaciones en el tercio norte y en la mitad este de la Península, en Cádiz, en las islas Baleares y en las islas Canarias de mayor relieve. De esta forma, las precipitaciones más destacadas se dieron en la cornisa cantábrica en las regiones de Cantabria, del País Vasco y Navarra y se superaron en muchos puntos los 80 l/m2 e incluso llegaron a los 100 l/m2 en el pirineo navarro.

Por otra parte, entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales destacan: 84 l/m2 en Santander I/CMT, 83 l/m2 en Santander/Parayas, 63 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa, 48 l/m2 en San Sebastián/Igeldo, 34 l/m2 en el aeropuerto de Barcelona y 30 l/m2 en el aeropuerto de Bilbao. Asimismo, el día 27 las precipitaciones, en forma de tormentas, afectaron a la mitad norte peninsular, con más de 30 l/m2 en áreas del pirineo oscense.