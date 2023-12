La Lotería de Navidad deja 250 millones en Galicia entre pellizcos de 'El Gordo' y un generoso segundo premio

Empleados de la administración situada en Rua de Hórreo, 27, loterías 'Venecia', celebran que han vendido parte del número 88008 correspondiente al ‘Primer Premio’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, a 22 de diciembre de 2023, en Santiago - Álvaro Ballesteros - Europa Press

La suerte sonríe a A Coruña y O Grove, que acumulan 220 millones gracias al segundo premio, mientras Riotorto reparte casi 11 con un quinto

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha vuelto a dejar en Galicia, un año más, una lluvia de casi 250 millones de euros entre los principales premios. Eso sí, ha quedado lejos de la cuantía que cayó en la comunidad el año pasado, que superó los 360 millones solo con 'El Gordo'.

Este año, el primer premio se ha dejado sentir en unos 17 municipios, principalmente en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) con 20 décimos vendidos del 88.008. Pero el que de verdad ha dejado generosas cantidades de dinero ha sido el 58.303, segundo premio, con 162,5 millones en A Coruña y más de 56 millones en el ayuntamiento pontevedrés de O Grove. Los únicos que no han hecho acto de presencia en Galicia han sido el tercero y los dos cuartos premios.

'El Gordo' ha sido más discreto este año en comparación al anterior, que roció con más de 360 millones a A Coruña y al municipio lucense de A Fonsagrada. En este 2023, en Galicia se vendieron 42 décimos de 'El Gordo', la gran mayoría de manera suelta.

La única localidad que ha acaparado algo de fortuna con el principal galardón de este Sorteo Extraordinario de Navidad ha sido A Pobra do Caramiñal. La administración número 3, regentada por un matrimonio desde hace cinco años, ha vendido dos series --20 décimos-- del 88.008, por lo que la cuantía repartida ha ascendido a 8 millones de euros.

Vanesa Lojo y Fernando Santos han reconocido a Europa Press que, pese a que no se ha acercado ningún agraciado, sí han descorchado el champán para compartir su alegría con algún vecino que sí ha acudido a celebrarlo. Y es que confían en que "ojalá" este premio atraiga más ventas.

Además, 'El Gordo' más 'remolón' de la historia, que ha salido pasadas las 13,15 horas del mediodía, se ha dejado sentir en Val do Dubra (A Coruña), con tres décimos vendidos, así como en Lugo y Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), con dos en cada una.

También se han expedido boletos sueltos del 88.008 en Vigo, O Porriño, Marín, A Illa de Arousa, Salvaterra de Miño, Santiago, A Coruña, Cambre, Culleredo, Porto do Son, Lugo, Baralla, Ourense y Xinzo de Limia.

LLUVIA DE MILLONES EN A CORUÑA Y O GROVE

Pero, sin duda, el número que más dinero ha dejado en Galicia --unos 220 millones-- ha sido el 58.303, segundo premio también bastante 'remolón', conocido apenas unos minutos antes de 'El Gordo'. En A Coruña, la administración 'El filón de oro', situada en rúa Nueva, ha vendido 1.300 décimos de esta cifra que se han dividido, a su vez, en muchas participaciones.

Entre los múltiples empapados por esta lluvia de 162,5 millones están la protectora de animales Gatocan y la Asociación de Amas de Casa de A Coruña, que ha repartido 173 décimos divididos en participaciones de cuatro euros. A su administradora, Guadalupe Rivera, le costaba creérselo: "Cuando me lo dijeron pensé que me estaban tomando el pelo. No me lo creía".

Ha contado a Europa Press que cada año escogen el número "completamente al azar", como también hicieron este año en el que se han estrenado como premiados por la Lotería. ¿Y qué harán con el dinero? "Primero, celebrarlo con todos los socios y socias. Tomarnos una copita y luego pensaremos a ver hasta dónde se puede estirar para hacer algún evento especial", comenta, admitiendo también que destinarán parte para el Sorteo del Niño, del 6 de enero.

Un caso similar ha vivido la protectora Gatocan, que ha vendido participaciones del 58.303. Entre los pocos afortunados que se han pasado por la administración de Loterías de rúa Nueva a celebrar, con su propia botella de champán y copas de plástico, han estado Sergio y su familia, con tres participaciones del premio --75.000 euros--.

Tal y como ha relatado ante los medios, visiblemente emocionado, la "culpable de todo" es su madre que, aunque mucho más tímida ante las cámaras, también los ha acompañado y que fue la que compró las participaciones en la protectora de animales Gatocan, con la que colabora desde que hace años llevaba a sus gatas a castrar.

En O Grove, el otro municipio agraciado con este segundo premio, la administración de Loterías número 1, situado en la rúa Luís Seoane, ha vendido 45 series del 58.303, lo que supone que ha repartido 56,2 millones de euros.

A mayores, se han vendido boletos sueltos de este número en Ferrol (3), Sanxenxo (3), Lugo (2), Nigrán (2), Gondomar y O Porriño.

UN QUINTO CASI ÍNTEGRO EN RIOTORTO

En la provincia de Lugo, el principal titular este 22 de diciembre son los casi 11 millones de euros que ha repartido la administración número 1 del municipio de Riotorto gracias al 37.038, uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad 2023.

Aunque cada uno de estos décimos está dotado con un galardón de 6.000 euros, lejos de los grandes premios, la cuantía ha crecido exponencialmente al conocerse que el establecimiento de Loterías de Praza das Rodrigas de Riotorto había vendido 1.826 boletos en total.

Pero la alegría ha alcanzado a otras localidades cercanas, como Reinante (Barreiros), Muimenta (Cospeito) y Lourenzá, ya que a este número estaban abonados varios bares y negocios de esta zona de la provincia de Lugo.

En términos cuantitativos, llama la atención que la administración vendiese más décimos (1.826) que habitantes tiene Riotorto, que no alcanza los 1.200 vecinos. Incluso este quinto premio le ha tocado a su alcalde, Clemente Iglesias, quien no ha ocultado a Europa Press su alegría por que el 37.038 haya llegado "muy repartido".

Pero este no ha sido el único quinto premio que ha caído en Galicia, ya que uno de los más madrugadores, el 45.353, se ha dejado sentir en dos administraciones de Vigo --una de ellas ha repartido 1,8 millones--, en otras tantas de Ourense, así como en A Illa de Arousa, Redondela, Cangas y Xinzo.

También otros cuatro quintos premios (88.979, 1.568, 86.007 y 57.421) se han vendido de manera muy repartida, a base de pellizcos, por municipios de las cuatro provincias gallegas.

ADMINISTRACIONES YA VETERANAS EN PREMIOS

Otra de las principales anécdotas del día ha sido la repetición en las localidades de Galicia que han resultado agraciadas por la Lotería de Navidad de 2023, si bien ya no eran veteranas en la tarea de dar alegrías.

En Vigo, dos administraciones en Avenida Camelias 110 y en Porta do Sol han vendido, respectivamente, décimos de 'El Gordo' y de tres quintos premios. Lo mismo ha ocurrido con el despacho de A Illa de Arousa (Pontevedra) situada en rúa Travesía Cruceiro, 2.

Pero la que ha vuelto a asumir el récord ha sido El X de la Suerte de O Porriño (Pontevedra), conocida administración por vender, año tras año, el número de los principales premios de Loterías. Aparte de varios premios de Quiniela este año, ya había dado 'El Gordo' en 2018, 2020 y 2022.

Así, este año, el X de la Suerte ha vendido décimos sueltos del primero y el segundo premio, así como cuatro quintos, sin contar las abundantes pedreas. De estos últimos, llama la atención los 53 décimos que ha expedido del 86.007, lo que implica casi 900.000 euros repartidos.

Benjamín Martínez, uno de los responsables del negocio, ha reconocido a Europa Press su "satisfacción" por el hecho de que este negocio haya puesto el nombre de O Porriño, "un pueblo de 20.00 habitantes", entre los puntos de España que más lotería vende, a la altura de administraciones como Doña Manolita o la Bruxa D'Or.