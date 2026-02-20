María Rey (APM) cree que la IA es "a ratos una gran aliada", pero también un "instrumento para la manipulación"

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey, ha afirmado este viernes que la inteligencia artificial (IA) es "a ratos una gran aliada" y es además un "instrumento para la manipulación".

"El reto ya está aquí y no vale cerrar ventanas y puertas porque ya está ocupando su lugar", ha explicado María Rey durante su participación en el Foro de la Nueva Comunicación, donde ha sido presentada por el periodista y director de 'Noticias Cuatro fin de semana', Roberto Arce.

Para María Rey, la inteligencia artificial "es una nueva herramienta de trabajo y es inevitable". "La IA despierta recelos entre la mayoría de los periodistas veteranos y con razón", ha indicado la presidenta, al tiempo que ha añadido que, mientras, "los jóvenes se lanzan a experimentar".

"Solo sabemos que juntos vamos a encontrar ese término medio necesario, el uso racional y eficaz de esta herramienta. Y en ese camino, como asociación mayoritaria de periodistas en España, queremos estar, queremos ayudar y queremos acompañar", ha manifestado.

En su intervención, María Rey ha apuntado que "captar la atención es uno de los grandes retos del periodismo". "Ya no se trata tanto de escribir bien, de contar lo que ocurre de forma clara, de contextualizar con datos rigurosos. La prioridad es captar y retener al lector, al oyente, al espectador. Y esto, lógicamente, nos ha cambiado la forma de trabajar", ha asegurado.

La presidenta de la APM ha señalado que "todo ha cambiado y en algunos aspectos ha cambiado mejor, pero hay algo en lo que no cabe innovación". "El periodismo lo tienen que hacer solo y ante todo los periodistas", ha subrayado.

Rey cree que el periodismo se enfrenta a "una amenaza muy clara" y es "la mentira, el bulo, la falsedad", que siempre han existido, pero que "nunca fue tan fácil ni disfrazarlo de noticia ni difundirlo tan rápido". "Frente a eso, sólo nos queda una respuesta, o mejor dos: de nuevo la ley y el periodismo", ha concluido.